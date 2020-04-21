Установите приложение (если его у вас ещё нет), перейдите в профиль и укажите в нём свои данные (ФИО, номер телефона, почтовый адрес)

Нажмите на галочку напротив электронных извещений







«Почты России» запустила новую услугу. Теперь её клиенты могут отказаться от получения бумажных извещений, которые кладут в почтовые ящики, вместо них можно получать уведомления на сотовый телефон или смартфон.Отказаться от бумажных извещений в пользу электронных можно в мобильном приложении «Почты России»:Готово! Теперь оповещения о новых письмах, посылках и других отправлениях будут приходить к вам в виде SMS-сообщений или пуш-уведомлений в приложении «Почта России».На «Почте России» можно получать отправления без предъявления паспорта. Для этого необходимо подписать специальное заявление, предоставив организации право на обработку персональных данных и указав свой номер телефона. При получении отправления нужно будет продиктовать оператору код, который придёт по SMS или пушем в приложение.Кроме того, с недавних пор «Почты России» позволяет посылать отправления по номеру телефона без указания фамилии адресата и его адреса проживания. Чтобы предоставить другим людям возможность отправлять вам посылки таким образом, нужно включить в настройках профиля в приложении «Почты России» опцию «Отправка по номеру телефона» и указать свой адрес. Посылка будет приходить в почтовое отделение до востребования, а узнать о её прибытии можно через уведомление по SMS или пушем.