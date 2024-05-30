Почти все ИИ-функции iOS 18 раскрыли до WWDC

Фархад
AI

В преддверии скорого начала Всемирной конференции разработчиков Apple WWDC, на которой компания представит iOS 18 и другие новые операционные системы, портал AppleInsider раскрыл большую часть функций искусственного интеллекта.

По данным источников, Siri получит несколько серьёзных улучшений, включая:
  • Улучшенные ответы с использованию генеративного ИИ и пониманием контекста. Похожая технология реализовано во всех современных чат-ботах;
  • Улучшенное голосовое общение. Siri будет произносить текст более естественно;
  • Управление мультимедиа между устройствами. Можно будет управлять воспроизведением контента через Siri с одного устройства на другом;
  • Сводка — пользователи смогут запросить краткую сводку своих последних уведомлений через Siri.

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Кроме того, Apple разрабатывает ряд других функций на базе искусственного интеллекта для iOS 18:
  • Умные ответы — они позволят отвечать на сообщения и письма автоматически генерируемыми текстовыми ответами;
  • Транскрипция и обобщение — новые инструменты ИИ в приложении «Заметки» позволяет превращать аудио в текст и обобщать его с уже введённой информацией;
  • Математические заметки — интеграция «Калькулятора» в приложение «Заметки», а также функции распознания математические уравнения, находить решения и создавать графики.
  • Удаление объектов с фотографий с помощью генеративного искусственного интеллекта;
  • Generative Playground — приложение, использующее генеративный ИИ для создания и редактирования изображений с помощью расширения в приложении iMessage.

Ожидается, что эти и другие новые функции ИИ станут доступны разработчикам уже 10 июня в виде первой бета-версии.
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Источник:
AppleInsider
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Комментарии

YABLOKOFON
+190
YABLOKOFON
Да лучше бы сказали на чем это работать будет неужели для того чтобы попробовать.не тупую сири прийдётся 16 айфон покупать
2 часа назад в 19:01
#
Hello!
+716
Hello! YABLOKOFON
Если предоставят разработчикам, как написано в последнем абзаце, получается не только на 16.
час назад в 19:36
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+46
Gntlmn Mthfcng
Тупую Сири ничего уже не спасет в этом мире 😂 лучше б открыли доступ Алисе
часов назад в 20:17
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