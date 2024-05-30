Почти все ИИ-функции iOS 18 раскрыли до WWDC

Улучшенные ответы с использованию генеративного ИИ и пониманием контекста. Похожая технология реализовано во всех современных чат-ботах;

Улучшенное голосовое общение. Siri будет произносить текст более естественно;

Управление мультимедиа между устройствами. Можно будет управлять воспроизведением контента через Siri с одного устройства на другом;

Сводка — пользователи смогут запросить краткую сводку своих последних уведомлений через Siri.

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Умные ответы — они позволят отвечать на сообщения и письма автоматически генерируемыми текстовыми ответами;

Транскрипция и обобщение — новые инструменты ИИ в приложении «Заметки» позволяет превращать аудио в текст и обобщать его с уже введённой информацией;

Математические заметки — интеграция «Калькулятора» в приложение «Заметки», а также функции распознания математические уравнения, находить решения и создавать графики.

Удаление объектов с фотографий с помощью генеративного искусственного интеллекта;

Generative Playground — приложение, использующее генеративный ИИ для создания и редактирования изображений с помощью расширения в приложении iMessage.

В преддверии скорого начала Всемирной конференции разработчиков Apple WWDC, на которой компания представит iOS 18 и другие новые операционные системы, портал AppleInsider раскрыл большую часть функций искусственного интеллекта.По данным источников, Siri получит несколько серьёзных улучшений, включая:Кроме того, Apple разрабатывает ряд других функций на базе искусственного интеллекта для iOS 18:Ожидается, что эти и другие новые функции ИИ станут доступны разработчикам уже 10 июня в виде первой бета-версии.