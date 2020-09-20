Если и любить OLED-экраны, то за возможность передачи глубокого черного цвета, а также контрастных и сочных оттенков. К сожалению, IPS экраны такой картинкой не могут похвастаться из особенностей своей технологии, поэтому наилучшим образом сегодняшняя подборка обоев с ночным небом будет выглядеть на гаджетах с дисплеями OLED.
Коллекция свежих обоев была создана дизайнером с ником @ieditwalls, размещающий в своем твиттере регулярно новые изображения, которые можно установить на домашние экранов смартфонов или планшетов. Все остальные подборки обоев на нашем сайте вы можете найти здесь. Все изображения подогнаны по соотношению сторон и разрешению под экраны iPhone с датчиком Face ID, но вы можете их применять у на других смартфонах.
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