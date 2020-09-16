Apple 15 сентября представила iPad восьмого поколения и новый iPad Air. Новинки получили набор свежих обоев в абстрактном стиле, которые вы можете скачать в этой заметке.
В архиве с обоями вы найдёте пять новых изображений с оригинальным соотношением сторон для планшетов. Помимо этого там имеются картинки подогнанные по размеры экранов iPhone с сенсором Face ID, но стоит отметить, что они наверняка отлично подойдут и для любых смартфонов на Android. Все остальные наши подборки обоев вы сможете найти здесь.
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