Подкасты Apple теперь можно слушать в браузере

Фархад
podcasts

Компания Apple объявила о запуске веб-версии своего сервиса Подкасты. Теперь своих любимых блогеров можно слушать в Safari, Chrome, Edge и Firefox на компьютерах и других устройствах.

В веб-версии Apple Подкастов можно искать, просматривать и слушать подкасты, а также выстраивать их в очередь и просматривать свои подписки при входе в учётную запись Apple.

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От фирменного приложения веб-версия сервиса почти не отличается. Напомним, что ранее Apple разрешала слушать подкасты через браузер, если они были встроены в статью.

Сервис Apple Подкасты доступен по ссылке podcasts.apple.com. Обратите внимание, что на iPhone, iPad или Mac сайт автоматически перебросит вас в приложение Подкасты.
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Источник:
Apple
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