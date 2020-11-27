В магазине PlayStation Store в рамках акции «Чёрная пятница» можно приобрести подписку PS Plus на год со скидкой 25 процентов. Стоимость годового абонемента сейчас составляет 2474 рублей.
Цены на другие варианты подписки PlayStation Plus остались на прежнем уровне, 3 месяца — 1399 рублей, а стоимость одного месяца — 529.
Напомним, PS Plus открывает доступ к сетевым режимам, эксклюзивным скидкам и бесплатной ежемесячной раздачи игр. Например, до конца ноября раздают: Bugsnax, Middle-earth: Shadow of War и Hollow Knight.
Что касается эксклюзивных скидок, иногда Sony проводит распродажи с двойным снижением цены, которым могут воспользоваться подписчики PlayStation Plus. Помимо этого, пользователи сервиса получают различные эксклюзивные материалы и 100 ГБ в облаке для сохранений.
Владельцы PlayStation 5 при наличии подписки могут получить доступ к играм из коллекции PS Plus, в которую входят:
- Bloodborne
- Days Gone
- Detroit: Стать человеком
- God of War
- inFAMOUS: Второй сын
- Ratchet and Clank
- The Last Guardian
- The Last of Us Remastered
- Until Dawn
- Uncharted 4: Путь вора
- Batman: Arkham Knight
- Battlefield 1 Call of Duty: Black Ops III — Zombies Chronicles Edition
- Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
- Fallout 4
- Final Fantasy XV Royal Edition
- Monster Hunter: World
- Mortal Kombat X
- Persona 5
- Resident Evil 7 biohazard
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru