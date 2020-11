Bloodborne

Days Gone

Detroit: Стать человеком

God of War

inFAMOUS: Второй сын

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: Путь вора

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1 Call of Duty: Black Ops III — Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 biohazard







В магазине PlayStation Store в рамках акции «Чёрная пятница» можно приобрести подписку PS Plus на год со скидкой 25 процентов. Стоимость годового абонемента сейчас составляет 2474 рублей.Цены на другие варианты подписки PlayStation Plus остались на прежнем уровне, 3 месяца — 1399 рублей, а стоимость одного месяца — 529.Напомним, PS Plus открывает доступ к сетевым режимам, эксклюзивным скидкам и бесплатной ежемесячной раздачи игр. Например, до конца ноября раздают: Bugsnax, Middle-earth: Shadow of War и Hollow Knight.Что касается эксклюзивных скидок, иногда Sony проводит распродажи с двойным снижением цены, которым могут воспользоваться подписчики PlayStation Plus. Помимо этого, пользователи сервиса получают различные эксклюзивные материалы и 100 ГБ в облаке для сохранений.Владельцы PlayStation 5 при наличии подписки могут получить доступ к играм из коллекции PS Plus, в которую входят:Приобрести годовую подписку PlayStation Plus со скидкой 25 процентов за 2474 можно здесь