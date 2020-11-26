DualSense

В интернет-магазине «М.Видео» подорожала консоль PlayStation 5. Несмотря на то, что она так и не появилась в наличии, цена выросла на тысячу рублей.

Сейчас на странице товара цена скорректирована обратно до 46 990 рублей, однако в поиске отображается другая — 47 990 рублей.

Игровой контроллер DualSense подорожал с 5 790  до 5 990 рублей, а игры Assassin’s Creed Valhalla и «Человек-паук: Майлз Моралес: Ultimate» теперь стоят по 6990 и 5690 рублей вместо прежних 4990 и 5490 рублей. В остальных магазинах цены на новую консоль Sony, игры и аксессуары для неё не увеличились.
По данным DTF, представители «М.Видео» сообщили, что повышение цен было ошибкой, и она будет устранена в скором времени. При этом остаётся непонятным, будет ли магазин возвращать разницу в ценах тем, кто переплатил за купленные товары из-за этой ошибки, или оставит всё как есть.

Ранее магазин «М.Видео» предостерёг от действий мошенников: выставляют на различных торговых площадках, включая Avito, объявления о помощи в покупке PlayStation 5. Они представляются сотрудниками «М.Видео» или других магазинов, где может продаваться консоль, разными способами выманивают деньги и после этого пропадают. Магазин также предложил не поддерживать перекупщиков, продающих PlayStation 5 с наценкой в десятки тысяч рублей, а подождать, пока в Россию привезут достаточное количество консолей, которые будут продаваться по заявленной цене. 

Кроме того, объединённая компания «М.Видео-Эльдорадо» рассказала о неразберихе в распределении консолей между покупателями, оформившими предзаказ. Дело в том, что в базе данных предзаказам не присваивалась дата, из-за чего те, кто заказал PlayStation 5 в числе первых, до сих пор не получили консоль, хотя иногда её доставляют совершившим покупку намного позже.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Sony обещает крупную партию PlayStation 5 до конца года Sony обещает крупную партию PlayStation 5 до конца года

Не попадитесь: мошенники под видом сотрудников магазинов предлагают помощь в покупке PlayStation 5 Не попадитесь: мошенники под видом сотрудников магазинов предлагают помощь в покупке PlayStation 5

«Всё продано», — глава Sony о запуске PlayStation 5 «Всё продано», — глава Sony о запуске PlayStation 5