В интернет-магазине «М.Видео» подорожала консоль PlayStation 5. Несмотря на то, что она так и не появилась в наличии, цена выросла на тысячу рублей.
Сейчас на странице товара цена скорректирована обратно до 46 990 рублей, однако в поиске отображается другая — 47 990 рублей.
Игровой контроллер DualSense подорожал с 5 790 до 5 990 рублей, а игры Assassin’s Creed Valhalla и «Человек-паук: Майлз Моралес: Ultimate» теперь стоят по 6990 и 5690 рублей вместо прежних 4990 и 5490 рублей. В остальных магазинах цены на новую консоль Sony, игры и аксессуары для неё не увеличились.
Ранее магазин «М.Видео» предостерёг от действий мошенников: выставляют на различных торговых площадках, включая Avito, объявления о помощи в покупке PlayStation 5. Они представляются сотрудниками «М.Видео» или других магазинов, где может продаваться консоль, разными способами выманивают деньги и после этого пропадают. Магазин также предложил не поддерживать перекупщиков, продающих PlayStation 5 с наценкой в десятки тысяч рублей, а подождать, пока в Россию привезут достаточное количество консолей, которые будут продаваться по заявленной цене.
Кроме того, объединённая компания «М.Видео-Эльдорадо» рассказала о неразберихе в распределении консолей между покупателями, оформившими предзаказ. Дело в том, что в базе данных предзаказам не присваивалась дата, из-за чего те, кто заказал PlayStation 5 в числе первых, до сих пор не получили консоль, хотя иногда её доставляют совершившим покупку намного позже.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru