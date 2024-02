Подтвержден «поросячий» дизайн Nothing Phone 2a. Купите такое?

В сети появился рендер будущего бюджетного смартфона Nothing. Об этом пишет Gizmochina.



Ранее мы уже публиковали инсайды касательно Nothing Phone 2a — смартфоне, который обещает стать популярным благодаря узнаваемому дизайн-коду и ценнику ниже обычного. Если при разработке оригинального Nothing Phone Карл Пэй по его собственным словам вдохновлялся iPhone 12, то «бюджетка», похоже, срисована, с менее романтичной модели.





