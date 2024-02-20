Подтвержден «поросячий» дизайн Nothing Phone 2a. Купите такое?

Олег

Phone 2a


В сети появился рендер будущего бюджетного смартфона Nothing. Об этом пишет Gizmochina.

Ранее мы уже публиковали инсайды касательно Nothing Phone 2a — смартфоне, который обещает стать популярным благодаря узнаваемому дизайн-коду и ценнику ниже обычного. Если при разработке оригинального Nothing Phone Карл Пэй по его собственным словам вдохновлялся iPhone 12, то «бюджетка», похоже, срисована, с менее романтичной модели.

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Phone 2a

Phone 2a

На рендере, составленном по свежей утечке от Onleaks, можно увидеть знакомый нам блок камер. Он совсем не похож на обе модели Nothing Phone, а скорее напоминает поросячий пятачок. Две камеры-«ноздри» разместились горизонтально посередине смартфона, обрамленные кругом.

Phone 2a

Чуть раньше Nothing Phone 2a анонсировал сам Карл Пэй, правда почти никаких деталей он не сообщил. Ожидается, что новинка будет стоить не дороже 400 евро и получит кастомный чип MTK Dimensity 7200. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

Dmitriy
+872
Dmitriy
Мобилка с розеткой?
Сегодня в 19:46
#
Mers
+4900
Mers
Ну и дичь🤢
Сегодня в 20:10
#
tellurian
+2571
tellurian
«Они замуровали пятачка!» 😂😂😂
Сегодня в 20:10
#
–1222
NYX
Да норм выглядит. Зато удобно будет лежать на столе и фоткать чётко по центру тела.
2 часа назад в 20:30
#