Поиск Google кардинально изменится





Компания Google рассказала в своём блоге о нововведениях, которые начнут появляться в её поисковой системе начиная с марта. Она будет бороться с низкокачественным контентом, ссылки на который усилиями SEO-оптимизаторов сейчас попадают на самый верх выдачи.



Инженеры Google внесли изменения в алгоритмы, которые определяют, что тот или иной сайт не несёт пользы, а был создан исключительно для того, чтобы засорять поисковую выдачу. Новые алгоритмы гораздо эффективнее отфильтровывают страницы, которые содержат неоригинальный и некачественный контент. Кроме того, компания расширила понятие спама и теперь будет ставить эту отметку рядом со ссылками на сомнительные статьи, размещённые даже на популярных и авторитетных ресурсах, тем самым предупреждая пользователя о том, что публикация может нанести ему вред.



Многие веб-мастера вредят поисковым системам исключительно прагматичной целью: они создают сайты, на которых якобы есть ответ на любой вопрос, но на деле пользователь видит перед собой бессмысленный набор слов, единственной задачей которого было заманить его на эту страницу. Тем самым они увеличивают посещаемость сайтов и количество просмотров рекламы, на которой зарабатывают. Косвенно от этого выигрывает и Google (ведь этой компании принадлежит одна из крупнейших рекламных сетей), но качество поиска страдает и всё больше людей отказывают от поисковых систем, предпочитая находить нужную информацию в нейросетевых чат-ботах (например, ChatGPT).



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