Поисковик Google потерял своё главное преимущество перед «Яндексом»



Компания Google решила отказаться от бесконечной прокрутки результатов поиска и вернуться к практике прошлых лет. В текущем виде поиск проработал менее трех лет.



Давние пользователи Google Search помнят, что ранее поисковая выдача всегда делилась на страницы, а перемещаться по ним можно было нажатием на цифры в нижней части поиска. В октябре 2021 года компания решила последовать примеру соцсетей и внедрить бесконечную ленту выдачи, отказавшись от постраничного режима. В конце 2022 года нововведение было распространено на все настольные компьютеры. Это было крайне удобно: результаты поиска можно было просмотреть и оценить гораздо быстрее прежнего, не тратя время на переход по страничкам.







Похоже, что изменение не оправдало ожиданий, потому что Google официально сообщила о возврате к прежнему режиму работы поисковика. Представитель Google рассказал, что компания возвращается к постраничному просмотру с кнопкой «Больше результатов» внизу из-за проблем со скоростью загрузки бесконечной ленты выдачи. Google считает, что постраничный режим будет гораздо удобнее для пользователей. Однако есть вероятность, что в режиме бесконечной ленты пользователи просто перестали обращать внимание на первые строки выдачи, что крайне невыгодно для Google. К слову, в отечественном поисковике «Яндекс» тоже неудобный постраничный просмотр.