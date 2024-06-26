Поисковик Google потерял своё главное преимущество перед «Яндексом»

Олег

Google


Компания Google решила отказаться от бесконечной прокрутки результатов поиска и вернуться к практике прошлых лет. В текущем виде поиск проработал менее трех лет.

Давние пользователи Google Search помнят, что ранее поисковая выдача всегда делилась на страницы, а перемещаться по ним можно было нажатием на цифры в нижней части поиска. В октябре 2021 года компания решила последовать примеру соцсетей и внедрить бесконечную ленту выдачи, отказавшись от постраничного режима. В конце 2022 года нововведение было распространено на все настольные компьютеры. Это было крайне удобно: результаты поиска можно было просмотреть и оценить гораздо быстрее прежнего, не тратя время на переход по страничкам.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Похоже, что изменение не оправдало ожиданий, потому что Google официально сообщила о возврате к прежнему режиму работы поисковика. Представитель Google рассказал, что компания возвращается к постраничному просмотру с кнопкой «Больше результатов» внизу из-за проблем со скоростью загрузки бесконечной ленты выдачи. Google считает, что постраничный режим будет гораздо удобнее для пользователей. Однако есть вероятность, что в режиме бесконечной ленты пользователи просто перестали обращать внимание на первые строки выдачи, что крайне невыгодно для Google. К слову, в отечественном поисковике «Яндекс» тоже неудобный постраничный просмотр. 

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Phone Arena
Cсылки по теме:
Google мастерски скопирует главную фичу iOS 18 и внедрит её в Android-смартфоны
Google Chrome начинает работать совершенно по-новому
Найден самый простой способ следить за ребенком через Android-смартфон

Рекомендации

Рекомендации

Apple дала людям «Локатор», а они делают в нём мерзости в промышленных масштабах
Телескоп «Джеймс Уэбб» нашел планету совершенно нового типа. Красота неземная!
В пунктах выдачи Wildberries появилось унизительное правило
Пользователи нашли замену Windows 11 и активно переходят на нее

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+1466
tellurian
На многих сайтах так сделали. Реально не всегда и не везде удобно.
2 часа назад в 08:47
#