Поисковик в Google Chrome начал работать по-новому



Компания Google внедрила в свой браузер Chrome нейросеть. Об этом пишет 9to5Google.



Согласно источнику, речь идет об адресной строке (омнибоксе) браузера Chrome версии 124 для macOS, Windows и ChromeOS. Теперь она работает иначе — более эффективно и быстро — благодаря встроенным моделям машинного обучения. Ранее Chrome использовал «набор созданных и настроенных вручную правил», которые очень неохотно и сложно приспосабливались к новым сценариям работы и запросам пользователей.







Теперь адресно-поисковая строка Chrome будет предлагать более релевантные для конкретного пользователя и актуальные по времени подсказки. Кроме того, новая нейросетевая модель позволит Google постоянно улучшать быстрый поиск, тогда как прошлая схема работы почти не подлежала апгрейду и оставалась неизменной много лет.