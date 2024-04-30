Поисковик в Google Chrome начал работать по-новому

Олег

Chrome


Компания Google внедрила в свой браузер Chrome нейросеть. Об этом пишет 9to5Google.

Согласно источнику, речь идет об адресной строке (омнибоксе) браузера Chrome версии 124 для macOS, Windows и ChromeOS. Теперь она работает иначе — более эффективно и быстро — благодаря встроенным моделям машинного обучения. Ранее Chrome использовал «набор созданных и настроенных вручную правил», которые очень неохотно и сложно приспосабливались к новым сценариям работы и запросам пользователей.

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Теперь адресно-поисковая строка Chrome будет предлагать более релевантные для конкретного пользователя и актуальные по времени подсказки. Кроме того, новая нейросетевая модель позволит Google постоянно улучшать быстрый поиск, тогда как прошлая схема работы почти не подлежала апгрейду и оставалась неизменной много лет. 

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Источник:
9to5Google
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