Поход в МФЦ перестанет быть кошмаром для россиян

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До конца года в отделениях МФЦ планируют ввести систему биометрической идентификации, наравне с паспортными данными. Для начала проект протестируют в трех областях, а затем расширят и на другие регионы. Об этом сообщают «Известия».Первыми смогут опробовать технологию жители Челябинской, Липецкой и Ленинградской областей. В случае успеха, технологию распространят по всей России. Сейчас практически любая услуга в МФЦ требует предоставления паспорта либо других документов, удостоверяющих личность человека. С введением биометрической системы, поход в многофункциональный центр станет комфортнее и быстрее, поскольку все нужные данные о человеке хранятся базе. Процесс регистрации будет предельно прост — достаточно посмотреть в камеру и не ждать, пока сотрудник вносит информацию вручную.Кроме того, риск, что за госуслугами обратиться злоумышленник с чужим или поддельным паспортом, снижается, поскольку биометрия учитывает не только внешние особенности человека, но и его голос. Впрочем, для желающих получить услуги «по старинке», можно и дальше пользоваться паспортом.Все собранные биометрические данные хранятся в ЕБС — государственном хранилище. С его помощью участники программы могут дистанционно открыть банковский счет или вклад, оформить карту болельщика и электронную сим-карту. С 1 января 2024 года в личном кабинете на портале «Госуслуг» можно узнать, когда и где регистрировались слепки лица и голоса, отозвать согласия на обработку данных у отдельных организаций или просто удалить хранящуюся в ЕБС информацию.