Поход в МФЦ перестанет быть кошмаром для россиян

Артем
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До конца года в отделениях МФЦ планируют ввести систему биометрической идентификации, наравне с паспортными данными. Для начала проект протестируют в трех областях, а затем расширят и на другие регионы. Об этом сообщают «Известия».

Первыми смогут опробовать технологию жители Челябинской, Липецкой и Ленинградской областей. В случае успеха, технологию распространят по всей России. Сейчас практически любая услуга в МФЦ требует предоставления паспорта либо других документов, удостоверяющих личность человека. С введением биометрической системы, поход в многофункциональный центр станет комфортнее и быстрее, поскольку все нужные данные о человеке хранятся базе. Процесс регистрации будет предельно прост — достаточно посмотреть в камеру и не ждать, пока сотрудник вносит информацию вручную.

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Кроме того, риск, что за госуслугами обратиться злоумышленник с чужим или поддельным паспортом, снижается, поскольку биометрия учитывает не только внешние особенности человека, но и его голос. Впрочем, для желающих получить услуги «по старинке», можно и дальше пользоваться паспортом. 

Все собранные биометрические данные хранятся в ЕБС — государственном хранилище. С его помощью участники программы могут дистанционно открыть банковский счет или вклад, оформить карту болельщика и электронную сим-карту. С 1 января 2024 года в личном кабинете на портале «Госуслуг» можно узнать, когда и где регистрировались слепки лица и голоса, отозвать согласия на обработку данных у отдельных организаций или просто удалить хранящуюся в ЕБС информацию.
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Источник:
Известия
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Комментарии

kardigan
+3573
kardigan
Что там по поводу слива данных и аплодисментов мошенников?
5 апреля 2024 в 10:44
#
+4477
Gabriel kardigan
Данные слить можно, но прочитать их полноценно не получится.
Это как украсть из мусорного ведра Документы прошедшие через шредер.
5 апреля 2024 в 12:27
#
+389
Gandalf2021 Gabriel
Какие потрясающие познания в IT, смешно…
5 апреля 2024 в 15:47
#
Dmitriy
+893
Dmitriy
Ну а то, что персонал там творит дичь — это норм, ага...
5 апреля 2024 в 11:00
#
tellurian
+1247
tellurian Dmitriy
Зависит от города и от отделения.
5 апреля 2024 в 11:01
#
fly666666
+503
fly666666
ЕБС збс
5 апреля 2024 в 11:14
#