Шесть причин дождаться iPhone 15 Ultra и не покупать iPhone 14 Pro Max

Олег

iPhone 15 Ultra


С момента релиза актуальной линейки iPhone 14 прошло около четырех месяцев, но инсайдеры вовсю рассказывают о предстоящей презентации, которая пройдет в сентябре 2023 года. В частности, речь идет о будущем флагманском iPhone 15 Ultra — самом продвинутом и самом дорогом смартфоне Apple 2023 года.

В этом тексте собраны шесть отличий будущего iPhone 15 Ultra от актуального iPhone 14 Pro Max, которые могут побудить вас подождать новинку и не покупать текущее поколение.

  • Титановый корпус. Слухи о применении титана при изготовлении iPhone ходят довольно давно, но многие инсайдеры сходятся во мнении, что мы увидим титановые iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra в 2023 году. Этот материал обеспечивает высокую прочность, при этом не утяжеляя устройство. Есть вероятность, что титановый iPhone будет продаваться только в одном цвете, подобно Apple Watch Ultra.
  • Wi-Fi 6E. Поскольку новый модуль связи уже пришел в iPad Pro, MacBook Pro и Mac mini, следует ожидать появления новейшего стандарта Wi-Fi в будущей линейке iPhone. Говорят, что Apple встроит Wi-Fi 6E только в модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra, а базовые версии останутся с прошлогодним модулем.
  • Apple A17 Bionic. Похоже, что устанавливать разные чипы в обычную и Pro-версию нового iPhone становится для Apple «доброй» традицией. Поэтому стоит ожидать, что iPhone 15 и iPhone 15 Plus получат прошлогодний A16 Bionic, а самый новый SoC A17 станет привилегией моделей iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra. К слову, некоторые инсайды говорят, что в 15 Ultra будет установлен самый производительный чип.
  • Сенсорные кнопки громкости. Практически все именитые инсайдеры и аналитики говорят, что Apple заменит физические кнопки громкости на сенсорные с распознаванием силы нажатия. Разумеется, нововведение постигнет лишь 15 Pro и 15 Ultra, а возможно даже станет эксклюзивом для iPhone 15 Ultra.
  • Перископ. О будущем перископическом объективе в iPhone 15 Ultra известно уже довольно много — от технических спецификаций до поставщика линз. Утверждается, что модель iPhone 15 Pro не получит перископ, поскольку он в него просто не поместится.
  • Thunderbolt. Вместе с портом USB-С в модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra на смартфоны Apple наконец придет высокоскоростная передача данных. Скорее всего, эту функцию не дадут базовым «пятнашкам», чтобы простимулировать профессионалов в области фото- и видеосъемки покупать более дорогой смартфон.

Помимо всего вышеперечисленного, ожидается, что линейка iPhone 15 получит совершенно новый дизайн и Dynamic Island в случае с базовыми моделями. А чего вы ждете от iPhone 15 Ultra? 

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Источник:
MacWorld
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Комментарии

Денис Добрыян
+189
Денис Добрыян
Лично я буду ждать Iphone 20. Это будет пушка. А эти все...проходные
2 часа назад в 16:43
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tellurian
+4984
tellurian
Ещё дождаться реальной презентации, отзывов владельцев о работе всех этих функций.
Многие функции не сильно заметны будут в реальной жизни :)
2 часа назад в 16:52
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13den666
+410
13den666
Догадки и слухи ...
час назад в 16:55
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