Похоже, iPhone 15 Pro получит нереально крутую расцветку

Фархад

iPhone 15 Pro

Портал 9to5Mac назвал уникальные цвета для моделей iPhone 15 и iPhone 15 Pro, которые будут представлены позже в этом году.

Как известно, Apple добавляет новый цвет к стандартным трём в каждом поколении своих топовых смартфонов. Например, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получили расцветку Deep Purple (глубокий фиолетовый) в дополнение к чёрному, белому и золотистому, iPhone 13 Pro выходили в Sierra Blue (серо-голубой) и Alpine Green (насыщенный зелёный), а iPhone 12 Pro — в цвете Pacific Blue.

iPhone 15 Pro

Теперь стало известно, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max выйдут в тёмно-красном цвете, который будет максимально близким к бордовому. По данным инсайдеров, компания тестирует прототипы с шестнадцатеричным кодом цвета #410D0D. Стоит отметить, что многие фанаты бренда давно ждали выхода Pro-версий смартфонов в красном цвете. Последним топовым смартфоном, вышедшим в этом оттенке, был iPhone 7 Plus (PRODUCT) RED.

Стандартные модели ‌iPhone 15‌ получат тёмно-розовую (#CE3C6C) и ярко-голубую (#4DB1E2) расцветки.

iPhone 15

Вполне вероятно, что к бордовым Pro-моделям Apple выпустит iPhone 15 и iPhone 15 Plus в более ярком красном цвете (PRODUCT) RED.

Источник 9to5Mac также уточнил, что ближе к осени Apple может поменять планы и выбрать другие цвета, если процесс анодирования титана приведёт к неожиданно ужасным результатам.

Кстати, вчера мы рассказывали о слитых в сеть фотографиях iPhone 15 с Dynamic Island и портом USB-C.

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Источник:
MacRumors
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