В сеть слили «живые» фото будущего iPhone 15

Инсайдеры показали реальные фотографии будущего смартфона iPhone 15. На это обратили внимание в MacRumors.
Согласно источнику, изображения появились в Twitter-аккаунте инсайдера Unknowz21. Он опубликовал снимок смартфона спереди, а также нижний торец с портом USB-С. Качество фотографий намеренно снижено по просьбе анонима, чтобы его не раскрыли.
Эти фотографии подтверждают сразу несколько утечек. Во-первых, ранее мы уже слышали, что вся линейка iPhone 15 получит Dynamic Island — на снимке видно, что он присутствует на iPhone 15. Во-вторых, порт USB-С действительно появится не только в Pro-версиях, но и в базовых iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Есть вероятность, что Apple ограничит порт в плане скорости зарядки и передачи данных, предоставив максимальные возможности только моделям с приставкой Pro.
Ранее в сеть утекли CAD-файлы будущего iPhone 15 Pro, которые с большой долей вероятности раскрывают реальный внешний вид будущего флагмана.