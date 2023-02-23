В сеть слили «живые» фото будущего iPhone 15

Олег
iPhone 15

Инсайдеры показали реальные фотографии будущего смартфона iPhone 15. На это обратили внимание в MacRumors.

Согласно источнику, изображения появились в Twitter-аккаунте инсайдера Unknowz21. Он опубликовал снимок смартфона спереди, а также нижний торец с портом USB-С. Качество фотографий намеренно снижено по просьбе анонима, чтобы его не раскрыли. 

iPhone 15

iPhone 15

Эти фотографии подтверждают сразу несколько утечек. Во-первых, ранее мы уже слышали, что вся линейка iPhone 15 получит Dynamic Island — на снимке видно, что он присутствует на iPhone 15. Во-вторых, порт USB-С действительно появится не только в Pro-версиях, но и в базовых iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Есть вероятность, что Apple ограничит порт в плане скорости зарядки и передачи данных, предоставив максимальные возможности только моделям с приставкой Pro.

Ранее в сеть утекли CAD-файлы будущего iPhone 15 Pro, которые с большой долей вероятности раскрывают реальный внешний вид будущего флагмана. 
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+3011
kardigan
Нейросеть, или все таки Джон Проссер?! Давненько вы его не пиарили.
Сегодня в 14:02
#
–81
NYX
Это будет придуманный заново тайп-с. На этом все.
Сегодня в 14:04
#
kardigan
+3011
kardigan NYX
Тайп-с, который будет работать только с сертификацией от яблока. Всяко встроят чип, под видом безопасности для пользователя, но по факту для большей наживы.
Сегодня в 14:10
#
Seagull
–425
Seagull kardigan
Всё будет сломано через день после выхода, как и с лайтинг
Сегодня в 14:19
#
kardigan
+3011
kardigan Seagull
Да не вопрос. Только работать будет так себе.( заряжаютс гораздо медленнее
2 часа назад в 15:38
#
kardigan
+3011
kardigan Seagull
Почему у тебя минусоид зашкаливает? Скольо тебя не читал-вроде по делу говоришь.
2 часа назад в 15:39
#
+30
ertoso
Ускорений зарядки и все ?ребят почему мы торопимся жить … жизнь и так коротка 🤦🏻
2 часа назад в 15:40
#
+4547
Carter_Mayers
USB C прям не нравится, хрень какая-то, lightning привычней но да и похрен, не отказываться же из-за этого от покупки нового iPhone блин. Лишь MFI кабели были от нормальных производителей а не с Али за 200р
час назад в 17:00
#
–81
NYX Carter_Mayers
Кто бы сомневался, что ты не откажешь себе в новом айфоне и оригинальном кабелёчке. Зачем тебе baseus всякие, понта нет.
16 минут назад
#