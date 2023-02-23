В iOS 16.4 Beta обнаружили два новых устройства непонятного предназначения

Олег

Mac Pro


В коде свежей бета-версии iOS 16.4 обнаружено упоминание двух неизвестных ранее девайсов, о предназначении которых можно только догадываться. Информацию опубликовали в MacRumors.

Согласно источнику, разработчики исследовали код iOS 16.4 (нередко именно бета-версии содержат утечки или намеки на будущие новинки) и обнаружили несколько упоминаний двух неизвестных устройств. В системе они обозначены как ComputeModule13,1 и ComputeModule13,3; перевести это можно как «вычислительные модули» двух моделей.

Эксперты недоумевают, что это могут быть за девайсы. Название «вычислительный модуль» теоретически можно отнести к компьютерам Mac, но, поскольку они найдены именно в iOS, то очевидно работают на ней.

На данный момент самым вероятным кажется следующее предположение. Две модели ComputeModule — это два вида самостоятельных модулей для будущего Mac Pro на базе Apple Silicon. Потенциально это могут быть взаимозаменяемые вычислительные блоки, которые будут являться комплектующими для Mac, но при этом получат собственные чипы управления, работающие на iOS.

Так как модулей два, то возможно они будут предоставлять разную вычислительную мощность, и Mac Pro можно будет проапгрейдить любым из них.

Другое предположение состоит в том, что это два модуля для будущей AR/VR-гарнитуры Apple. Тот факт, что неизвестные устройства как-то связаны с iOS, говорит в пользу этого варианта.

Ранее мы показали «живые» фото будущего базового iPhone 15

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
18 нововведений iOS 16.4, которых никто не заметил
Что такое веб-приложения на iPhone и Mac и как их установить? Они способны заменить App Store для россиян
Вот почему Apple запрещает бесплатные бета-версии. Но есть способ обойти запрет

Рекомендации

Рекомендации

Россияне нашли отличную замену маркетплейсам и активно переходят на неё
В магазинах теперь можно платить айфоном по NFC. Apple Pay не требуется
Вышло нереально крутое приложение для iPhone, которое превращает любые объекты в 3D-модели
Как вынудить собеседника перестать делать скриншоты переписки в Telegram

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии