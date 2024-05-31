Похоже, «умную» Siri в iOS 18 перенесли на 2025 год

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В преддверии скорой презентации новых версий операционных систем Apple в сети появилась информация о том, что пользователи получат некоторые функции iOS 18 только в следующем году.По словам журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Siri в iOS 18 сможет управлять отдельными функциями в приложениях, например, открывать определённые документы, перемещать заметки из одной папки в другую, удалять письма и резюмировать статьи. Всё это будет завязано на искусственном интеллекте.Для реализации этих нововведений инженерам Apple пришлось перепроектировать базовое ПО Siri с помощью больших языковых моделей (LLM), которые также используются для чат-ботов, таких как ChatGPT. Однако на релизе iOS 18 эта фича не будет доступна пользователям. Скорее всего, Apple добавит её в обновлении iOS 18.4, которое выйдет в начале 2025 года.Кроме того, Гурман отметил, что функции искусственного интеллекта в iOS 18 будут работать на iPhone 15 Pro и новее, а также на компьютерах и планшетах с чипами M-серии.Напомним, Всемирная конференция разработчиков Apple WWDC стартует уже 10 июня.