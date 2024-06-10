Похоже, watchOS 11 отправит на свалку три популярнейшие модели Apple Watch

В преддверие летней презентации WWDC появляются всё новые слухи относительно приближающихся анонсов. Мы уже рассказали о совместимых устройствах с iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15, а теперь появилась информация о watchOS 11.
Согласно источнику, грядущий апдейт для «яблочных» часов существенно сократит список поддерживаемых девайсов. Ожидается, что на watchOS 11 не смогут обновиться следующие модели:
- Apple Watch Series 4
- Apple Watch Series 5
- Apple Watch SE (1 поколения).
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Попадание в «черный» список пятого поколения Watch немного удивляет, поскольку часы вышли в 2019 году и получили всего три обновления watchOS. С другой стороны, процессор S5 в Watch 5 отличается от S4 в Watch 4 только названием, поэтому исключить обе модели из поддержки возможно и будет разумным решением с точки зрения производительности.