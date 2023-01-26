Покупали что-то через CDEK.Shopping? Поделитесь своим опытом

Привет! Пользовались сервисом CDEK.Shopping? Это который обещает покупателям в РФ заказывать товары в зарубежных магазинах с доставкой.
Интересует абсолютно любой опыт, как положительный, так и негативный. Понравилась работа сервиса? Расскажите, что заказывали, как быстро привезли, какие в целом остались впечатления от работы CDEK.Shopping.
Столкнулись с негативным опытом? Не стесняйтесь, выкладывайте свою проблему, а если есть возможность — приложите скриншоты переписки со службой поддержки.
В сети довольно много противоречивых отзывов, поэтому интересует опыт использования «из первых рук» от наших читателей. Поделиться впечатлениями можно, где вам удобнее — в комментариях под этой заметкой, у нас в Telegram
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