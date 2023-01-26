Покупали что-то через CDEK.Shopping? Поделитесь своим опытом

Георгий
CDEK.Shopping

Привет! Пользовались сервисом CDEK.Shopping? Это который обещает покупателям в РФ заказывать товары в зарубежных магазинах с доставкой.

Интересует абсолютно любой опыт, как положительный, так и негативный. Понравилась работа сервиса? Расскажите, что заказывали, как быстро привезли, какие в целом остались впечатления от работы CDEK.Shopping.

Столкнулись с негативным опытом? Не стесняйтесь, выкладывайте свою проблему, а если есть возможность — приложите скриншоты переписки со службой поддержки.

В сети довольно много противоречивых отзывов, поэтому интересует опыт использования «из первых рук» от наших читателей. Поделиться впечатлениями можно, где вам удобнее — в комментариях под этой заметкой, у нас в Telegram или в VK.
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Комментарии

+491
pincher
Брал iPhone 14pro в ноябре чисто из-за того что была скидка, норм вышел на 512гб за 110.000₽. Не мог покупать на горбушке потомучто там тока за налик, а тут по карте расплатился😅
42 минуты назад
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+491
pincher pincher
Правда шёл долго. Они его выкупали примерно 3 недели и еще недели 2 был в пути в Россию и по России уже быстро за 3-4 дня привезли👍
40 минут назад
#
Tigrolik
+542
Tigrolik
Слива данных сдеком недостаточно?
40 минут назад
#
–6
Кьюкумбер
Использовать сайт для личных целей это уже верх непрофессионализма. Мне кажется это полный перебор. Такие вопросы у вас в блогах задаются, а не на главной.
33 минуты назад
#
+4519
Carter_Mayers
СДЭК люблю и часто пользуюсь ими как курьерской службой доставки, но покупать товар таким образом ещё руки не дошли. Сроки не устраивают, не могу ждать неделю или две или три, да и всё купить можно по факту и на месте в обычных интернет-магазинах. Вот как совсем плохо станет в РФ из-за санкций, так возможно и придётся пользоваться подобными решениями.
33 минуты назад
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