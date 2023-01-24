iPad mini 6 рекордно подешевел! Самое время его брать

Самый компактный и невероятно мощныйможно урвать с жирнейшей экономией в 8000 рублей.Коротко о спецификациях устройства — актуальная модель iPad mini предлагает корпус с плоскими гранями и сканером Touch ID в кнопке питания, как современные iPad Air и iPad 10, 8,3-дюймовый дисплей Liquid Retina с частотой обновления 60 Гц, мощный чип A15 Bionic, 64/256 ГБ встроенной памяти, камеру на 12 Мп со вспышкой и фронталку на 12 Мп, а также порт USB-C.Несмотря на то что планшет вышел осенью 2021 года, его вполне стоит приобретать в 2023 году, поскольку аналогичных компактных девайсов попросту нет. Да и Apple, по слухам, не планирует обновлять «миник» в ближайшее время, поэтому 6-е поколение будет актуальным ещё долгое время. Стоит отдельно упомянуть, что запаса производительности iPad mini 6 хватит на ближайшие лет 5 как минимум — он вам надоест быстрее, чем начнёт тормозить.Прямо сейчас базовую модельс 64 ГБ памяти без сотового модуля можно урвать всего занапо промокоду. Для сравнения в России цены стартуют от. Если вы давно присматривались к этой модели, то сейчас — лучшее время для покупки.