iPad mini 6 рекордно подешевел! Самое время его брать

Фархад

iPad mini

Самый компактный и невероятно мощный iPad mini 6-го поколения можно урвать с жирнейшей экономией в 8000 рублей.

Коротко о спецификациях устройства — актуальная модель iPad mini предлагает корпус с плоскими гранями и сканером Touch ID в кнопке питания, как современные iPad Air и iPad 10, 8,3-дюймовый дисплей Liquid Retina с частотой обновления 60 Гц, мощный чип A15 Bionic, 64/256 ГБ встроенной памяти, камеру на 12 Мп со вспышкой и фронталку на 12 Мп, а также порт USB-C.

Несмотря на то что планшет вышел осенью 2021 года, его вполне стоит приобретать в 2023 году, поскольку аналогичных компактных девайсов попросту нет. Да и Apple, по слухам, не планирует обновлять «миник» в ближайшее время, поэтому 6-е поколение будет актуальным ещё долгое время. Стоит отдельно упомянуть, что запаса производительности iPad mini 6 хватит на ближайшие лет 5 как минимум — он вам надоест быстрее, чем начнёт тормозить.

Прямо сейчас базовую модель iPad mini 6 с 64 ГБ памяти без сотового модуля можно урвать всего за 33 145 рублей на Joom по промокоду FOREST. Для сравнения в России цены стартуют от 40 990 рублей. Если вы давно присматривались к этой модели, то сейчас — лучшее время для покупки.

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Комментарии

–893
n0mer
Это рекордно отстойный планшет за свои деньги с таким экраном. И стоит он "недорого" за самый бич в 64гб. Больше памяти и там уже цена конь.
Вчера в 21:32
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