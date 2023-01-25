Эти фонарики размером с брелок. Зато светят как взрослые!

Александр
С фонариками есть проблема — от маленьких и лёгких обычно очень мало толка, а яркие слишком большие и тяжёлые. Китайская компания BORUiT сделала фонарики, которые одновременно миниатюрные и светят очень ярко.

Их можно купить на AliExpress с быстрой бесплатной доставкой с российского склада за несколько дней.



Более простая модель BORUiT V1 светит с яркостью 400 люменов, чего хватает до освещения дальностью до 100 метров. Фонарик потребляет не более 5 Вт, а встроенного аккумулятора ёмкостью 200 мАч хватит максимум на 16 часов работы. Его габариты 73×18×16 мм, масса — 18 г.



Старшая модель BORUiT V3 более серьёзная: здесь уже 900 люмен, дальность освещения до 200 метров, мощность до 10 Вт и аккумулятор на 500 мАч с автономностью до 20 часов. Это сказалось на габаритах и массе — 56×31×15 мм, 33 г. Ещё одна особенность — встроенный магнит, который позволяет крепить фонарик без зажимов, а металлической поверхности.



Автономность фонариков напрямую зависит от яркости и выбранного режима работы. Они могут светить прямо, а могут подсвечивать корпус разными цветами, если нужно создать лёгкое освещение на небольшой площади или сигнализировать о своём местоположении.

Оба фонарика обладают защитой от воды и заряжаются через порт USB Type-C. Их можно использовать в качестве брелка, но ключи лучше поместить в ключницу, иначе есть риск поцарапать корпус.
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5459
Вася Вотафаков
Если бы была модель фонаря V16 то им наверное можно было б освещать Луну с поверхности Земли 😁
2 часа назад в 15:29
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Dmitriy
+379
Dmitriy
А если надо, чтобы он ещё не развалился в кармане и работать мог — тогда Nitecore — более удачный вариант.
2 часа назад в 15:30
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+3
sergey ivanov
И снова эти долбанутые китайские выключатели с памятью! Эти идиоты столько лет не могут понять, что самый лучший выключатель это всего 2 позиции — On и Off.Фтопку, короче...
час назад в 16:32
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