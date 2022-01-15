Новый твит Илона Маска напомнил всем о планах компании покорить рынок микроэлектроники и поднял курс мелкой криптовалюты более чем в пять раз. Об этом рассказали в unian.net.
Согласно источнику, всё началось с твита пользователя Jeffrey Li, который ведет свою страничку под ником @askerlee. Он высказал пожелание, что однажды хотел бы видеть такие SoC и GPU, которые смогли бы эффективно выполнять случайные тензорные вычисления. Илон каким-то образом нашел этот твит и ответил на него всего одним словом:
Dojo— Elon Musk (@elonmusk) January 13, 2022
Здесь мы напомним, что слово Dojo имеет сразу два значения.
Во-первых, это небольшая одноименная криптомонета, которая до всех этих событий оценивалась примерно в $0,000000022. Максимум, который видела эта валюта за свою жизнь — $0,000000037 в ноябре 2021 года. Однако после твита Маска она резко подскочила в цене и за полчаса выросла на 500% — пока что зафиксирована ее цена в $0,000000050 и она продолжает расти.
Второе значение Dojo — это суперкомпьютер, который ранее тизерил Илон Маск. Подробностей известно мало, но мы знаем, что Илон разрабатывает суперкомпьютер с названием Dojo, который будет заточен для эффективного обучения нейросетей, а также для управления электромобилями Tesla — в том числе и централизованного. Не исключено, что, в случае удачного опыта с Dojo, другие корпорации захотят закупать у Tesla этот чип; однако Маск вполне может позволить себе не продавать его «на сторону» и оставить Dojo как эксклюзив компании.
Похоже, что своим твитом Илон напомнил, что разработка всё еще ведется и скоро мы можем увидеть достойного конкурента продуктам от Intel, AMD и Apple.
Ранее мы рассказали, что Tesla начала принимать мем-криптовалюту Dogecoin в качестве оплаты за свои продукты.
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