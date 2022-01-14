



Принадлежащая Илону Маску компания Tesla начала продавать на своём сайте некоторые товары с оплатой с помощью криптовалюты Dogecoin. Макс известен своей любовью к этой крипте, он не раз упоминал её в твиттере.



За Dogecoin продаются аксессуары и прочие непрофильные продукты Tesla: свисток Cyberwhistle в форме внедорожника Cybertruck (300 монет), пряжка для ремня с логотипом Tesla (835 монет) и детский электроквадроцикл Cyberquad for Kids. Tesla отмечает, что товары, купленные за Dogecoin, не подлежат возврату, отмене или обмену (исключение — если сдавать их по гарантии). Остальной мерч Tesla продаётся в магазине компании за доллары.







На фоне этой новости котировка Dogecoin увеличилась разом примерно на 10% — до 21 цента за монету. Спрос на неё увеличился, а это значит, что она, возможно, продолжит дорожать.



Криптовалюта Dogecoin была запущена в 2013 году и до недавних пор считалась шуточной, её мало кто воспринимал всерьёз. Интерес к ней начал расти после упоминаний в твиттере Маска.







