Принадлежащая Илону Маску компания Tesla начала продавать на своём сайте некоторые товары с оплатой с помощью криптовалюты Dogecoin. Макс известен своей любовью к этой крипте, он не раз упоминал её в твиттере. 

За Dogecoin продаются аксессуары и прочие непрофильные продукты Tesla: свисток Cyberwhistle в форме внедорожника Cybertruck (300 монет), пряжка для ремня с логотипом Tesla (835 монет) и детский электроквадроцикл Cyberquad for Kids. Tesla отмечает, что товары, купленные за Dogecoin, не подлежат возврату, отмене или обмену (исключение — если сдавать их по гарантии). Остальной мерч Tesla продаётся в магазине компании за доллары.



На фоне этой новости котировка Dogecoin увеличилась разом примерно на 10% — до 21 цента за монету. Спрос на неё увеличился, а это значит, что она, возможно, продолжит дорожать.

Криптовалюта Dogecoin была запущена в 2013 году и до недавних пор считалась шуточной, её мало кто воспринимал всерьёз. Интерес к ней начал расти после упоминаний в твиттере Маска.



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