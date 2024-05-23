Telegram запускает свою валюту Stars

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Крупнейшая платформа для обмена сообщениями Telegram скоро запустит собственную валюту Stars для оплаты покупок в ботах и мини-приложениях. Всё из-за требований Apple о платежах внутри приложений, распространяемых в App Store.О таком нововведении Telegram уведомил разработчиков, а внимание на ситуацию обратил канал «Телеграм Маркетинг». В частности создатели мессенджера отмечают, что App Store предупредил Telegram о нарушениях пунктов 4.7 и 3.1.1 правил проверки приложений. Проще говоря, мессенджер Павла Дурова принимает платежи от клиентов в обход механизма внутренних покупок Apple, что расстраивает Тима Кука.Самый распространённый пример — фирменный бот @PremiumBot, который позволяет покупать Premium-подписку напрямую в Telegram без комиссии App Store и Google Play.По данным разработчиков, пользователям придётся заранее покупать валюту Stars через инструменты покупок App Store и Google Play (с комиссией 30%), а затем расплачиваться ей в приложении. Кстати, валюту можно будет выводить и в TON. Ну а ввести её планируют с 12 июня.