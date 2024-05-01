Павел Дуров подглядел у Apple классную функцию для Telegram



Создатель Telegram Павел Дуров проводит опрос в своем Telegram-канале о целесообразности внедрения новой опции мессенджера. Речь идет об эффектах отправки сообщений.



Нечто подобное уже давно присутствует в iMessage от Apple. Если удерживать палец на кнопке отправки сообщения, появится меню с несколькими эффектами отправки — локальными и полноэкранными. Похоже, что Дуров счел эту фичу полезной и теперь собирается добавить то же самое в Telegram.











Опрос пользователей Опрос пользователей проходит в личном телеграм-канале Дурова. Он носит скорее символический характер, поскольку голосовать нужно реакциями на посте о нововведении, и никаких лимитов голосов не установлено. Есть большая вероятность, что эффекты отправки сообщений вскоре появятся в Telegram и даже могут стать эксклюзивом для Premium-подписчиков.