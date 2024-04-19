﻿Полезные возможности, которые появятся в следующем обновлении Windows 11

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В этом году Microsoft обновит Windows 11 до версии 24H2, добавив несколько интересных нововведений, в том числе возможность использования смартфона в качестве веб-камеры, интеграцию с ИИ-ассистентом Copilot, новый режим энергосбережения и обновлённые виджеты. Некоторые эти фичи уже доступны пользователям, поскольку тестируются в пробных сборках ОС.В Windows 11 появится возможность использовать смартфон на базе Android в качестве беспроводной веб-камеры. Современные смартфоны оснащены качественными камерами, которые часто превосходят возможности проводных камер. Обновлённая версия Windows позволит использовать камеру в смартфоне для видеозвонков на ПК и применять дополнительные эффекты.В Windows 11 появится всплывающее окно с элементами управления и информацией о статусе подключения и уровне заряда аккумулятора. В настоящее время эта функция доступна участникам программы Windows Insider с версией приложения «Связь с Windows» 1.24012 и выше.Microsoft сделает своего ИИ-ассистента более полезным. Например, можно будет попросить Copilot просканировать Wi-Fi-сети, показать информацию об устройстве, сообщить уровень заряда батареи, включить режим экономии заряда, очистить хранилище, сделать снимок экрана, взаимодействовать с функциями доступности и многое другое. Copilot будет доступен не во всех странах.Не нужно будет отправлять электронные письма самому себе или ждать синхронизации Edge. Обновление Windows позволит генерировать QR-коды при обмене ссылками и передавать ссылки между компьютерами и смартфонами.Расширенный режим энергосбережения будет поддерживаться десктопными ПК, которые традиционно не используют аккумуляторы. Он будет жертвовать производительностью ради экономии энергии и позволит уменьшить счёт за электричество. Включить энергосберегающий режим можно будет через приложение «Параметры» или всплывающее окно «Быстрые настройки». В область уведомлений добавлен новый значок в виде листа, чтобы информировать о том, что система работает на пониженном уровне производительности для экономии энергии.Экран блокировки в Windows 11 будет показывать больше полезной информации. Его текущая версия позволяет разместить виджет погоды, а будущие обновления добавят больше возможностей. Появятся виджеты акций, дорожной обстановки, спортивных матчей и другие. Эти же виджеты добавятся в Windows 10.