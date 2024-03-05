Полинтернета «умерло» по всему миру. Десятки сервисов недоступны

Артем
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Преимущественно сбои наблюдаются в продуктах Google, Meta*, а также в нескольких соцсетях и игровых сервисах.

Это подтверждают данные сервиса Downdetector, который отслеживает ошибки при работе различных интернет-сервисов. Пользователи жалуются, что их выкинуло из аккаунтов соцсетей, повторно залогиниться не получается, а ленты новостей не обновляются или выдают ошибку.

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Причина массового сбоя на момент написания заметки неизвестна.

*компания Meta запрещена на территории России и признана террористической.
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Источник:
Downdetector
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Комментарии

+58
denisba
Вообще все работает и никаких проблем!
2 часа назад в 19:42
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+283
Sergey2048
Вроде кабель подпилили в связке Европа-Африка-Азия, вроде не весь.
час назад в 20:35
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GSmirnov
+619
GSmirnov
Еще у автора пробел сломался. Полинтернета у него
час назад в 20:38
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