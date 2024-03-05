«Тинькофф» сломался: приложения не работают, переводы и платежи невозможны

Приложения «Тинькофф» и «Тинькофф Инвестиции» перестали запускаться у некоторых пользователей. Они либо зависают на показе стартового логотипа, либо оповещают об ошибке текстом «Что-то пошло не так. Попробуйте ещё раз.»Сайты, отслеживающие сбои различных сервисов в РФ, зафиксировали несколько тысяч жалоб на недоступность приложений банка «Тинькофф». Пользователи лишены возможности переводить деньги другим людям и себе, также возникают проблемы с платежами на кассах и пополнением или снятием средств через банкоматы, поэтому есть смысл воздержаться от финансовых операций через «Тинькофф» какое-то время.Поддержка «Тинькофф» подтверждает проблемы и указывает, что у «по техническим причинам у небольшого числа пользователей могут возникать проблемы с авторизацией». Масштабного сбоя, по словам банка, нет, а специалисты уже работают над устранением проблем.