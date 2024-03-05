«Тинькофф» сломался: приложения не работают, переводы и платежи невозможны

Александр

Приложения «Тинькофф» и «Тинькофф Инвестиции» перестали запускаться у некоторых пользователей. Они либо зависают на показе стартового логотипа, либо оповещают об ошибке текстом «Что-то пошло не так. Попробуйте ещё раз.»



Сайты, отслеживающие сбои различных сервисов в РФ, зафиксировали несколько тысяч жалоб на недоступность приложений банка «Тинькофф». Пользователи лишены возможности переводить деньги другим людям и себе, также возникают проблемы с платежами на кассах и пополнением или снятием средств через банкоматы, поэтому есть смысл воздержаться от финансовых операций через «Тинькофф» какое-то время.

Поддержка «Тинькофф» подтверждает проблемы и указывает, что у «по техническим причинам у небольшого числа пользователей могут возникать проблемы с авторизацией». Масштабного сбоя, по словам банка, нет, а специалисты уже работают над устранением проблем.
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Комментарии

+17
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Тинькоф работает, только что заходил проблем нет.
А вот госуслуги наглухо висит приложение
Сегодня в 16:59
#
+58
denisba
Все работает, нет проблем!
Сегодня в 17:43
#
Dmitriy
+869
Dmitriy
Да, где-то час лежали. Бывает. Минус — молчание их в комьюнити, народ жалуется а в ответ тишина.
Сегодня в 18:09
#
0
Fayzzz
Мне кажется, что проблемы возникают только в Европейской части России. Сколько бы статей не читал, в Северной части России эти данные не подтверждались. Все приложения работают исправно. И никаких неудобств нет.
Сегодня в 18:50
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