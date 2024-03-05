В России подорожали подписки на иностранные сервисы. Виновник уже найден

Александр


Фото: Unsplash


Опрошенные изданием Forbes эксперты рассказали, что блокировка Qiwi стала препятствием для оплаты иностранных сервисов из России. Пользователи не могут приобрести игровые и музыкальные подписки и оплатить услуги ChatGPT и других проектов, которые не принимают деньги напрямую из РФ. Это привело к тому, что посредники, обеспечивающие такие платежи, увеличили вознаграждение за свои услуги и берут с россиян больше, чем раньше.

На платежах в пользу иностранных сервисов зарабатывают как частные лица, так и компании — с помощью сайтов, приложений и автоматизированных ботов в мессенджерах и соцсетях. Они принимают от жителей РФ рубли и пополняют иностранные аккаунты зарубежной валютой, используя банковские карты, выпущенные за пределами РФ, криптовалюту или другие финансовые инструменты. Некоторые из них позволяют россиянам заводить виртуальные карты иностранных банков и пополнять их через конвертацию рублей в доллары, евро, турецкие лиры и другую инвалюту.

Как отмечают эксперты, до блокировки Qiwi расценки у посредников были небольшими, поскольку этот рынок в условиях санкций против России стал высококонкурентным, а теперь комиссия стала гораздо выше. Кроме того, стали массово появляться мошенники, которые предлагают услуги по оформлению подписок, но перестают отвечать на сообщения, как только получат деньги.

Ранее мы рассказали, какие конкуренты Qiwi остались в России — через них можно покупать игры в Steam, оплачивать подписки и пополнять счета в иностранных сервисах без риска оказаться обманутым.
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Комментарии

+363
den3221
Так у нас же все для людей!
Сегодня в 18:41
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YABLOKOFON
+109
YABLOKOFON
Никогда такого не было и вот опять
Сегодня в 18:57
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+24
AID_000680.f0512db9361e436e95c46efbe3c8698f.1736
Ну вообще для этого лицензию и забирали. Кто то сомневался что в России до сих пор не убирают конкурентов которые делают лучше?
час назад в 20:55
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