«Чёрная пятница» уже прошла, но наступил «Киберпонедельник», а с ним — новый период распродаж в интернет-магазинах. Keysfan.com не перестаёт удивлять и радовать низкими ценами на ключи для лицензионной активации популярного софта. Этот сайт проводит распродажу Cyber Week Sale на которой эти ключи можно приобрести ещё дешевле, чем когда-либо.
Поторопитесь, ведь распродажа Cyber Week Sale будет очень короткой. Ключей по таким низким ценам у Keysfan ещё не было, поэтому их раскупят очень быстро. Ниже вы найдёте самые выгодные предложения.
Купите один ключ, второй — бесплатно
Ключ для активации Windows 11 Pro бесплатно
-
Microsoft Office 2021 Professional (+ Free Windows 11 Pro) всего за $51.24
-
Microsoft Office 2019 Professional (+ Free Windows 11 Pro) всего за $37.91
-
Microsoft Office 2016 Professional (+ Free Windows 11 Pro) всего за $31.76
Идеальное предложение для тех, кто хочет установить новейшую операционную систему Microsoft. Вы получите ключ для её активации при покупке ключа активации Office 2016, Office 2019 или Office 2021.
Ключ для активации Windows 10 Pro бесплатно
-
Microsoft Office 2021 Professional (+ Free Windows 10 Pro) всего за $44.06
-
Microsoft Office 2019 Professional (+ Free Windows 10 Pro) всего за $30.74
-
Microsoft Office 2016 Professional (+Free Windows 10 Pro) всего за $23.56
Windows 10 — наиболее популярная, универсальная и стабильная версия Windows в данный момент. Это отличный выбор для большинства пользователей компьютеров. Вы можете получить ключ для её активации бесплатно в нагрузку к ключу для активации Office 2016, Office 2019 или Office 2021.
Скидка 50% на ключи для активации различных версий и редакций Windows по эксклюзивному промокоду SKF50
Если вам не нужны программы Microsoft Office, вы можете приобрести только ключ для активации Windows, Keysfan продаёт такие ключи вдвое дешевле, чем обычно. На этой распродаже ключ для Windows 10 или Windows 11 можно приобрести со скидкой 50%, то есть гораздо дешевое, чем обычно. Дополнительную выгоду можно извлечь, купив ключ для активации Windows на нескольких компьютерах. Для получения скидки 50% используйте в процессе оплаты промокод SKF50.
-
Windows 10 Professional – $7.59
-
Windows 11 Professional CD-Key – $17.71
-
Windows 11 Home CD-Key – $16.91
-
Windows 10 Home 32/64-bit CD-Key – $8.16
- Windows 10 Enterprise LTSC 2019 Key - 1 PC – $9.13
-
Windows Server 2019 Standard – $16.06
-
Windows Server 2022 Standard – $25.62
-
Windows Server 2022 Datacenter – $27.16
Скидка 62% на ключи для прочих продуктов Microsoft по промокоду SKF62
Keysfan предлагает дешёвые ключи для активации различных продуктов Microsoft со скидкой 62%. Чтобы применить эту скидку, используйте промокод SKF62.
-
-
Project Professional 2021 Key - 1 PC – $25.70
-
Visio Professional 2021 Key - 1 PC – $22.97
-
-
-
Microsoft Office 365 Professional Plus Account – 1 Device 1 Year –$14.81
-
Office 2019 Home and Business for Mac – $103.33
-
Не пропустите распродажу Cyber Week Sale на сайте Keysfan. Переходите на этот сайт и выбирайте лицензионные ключи для интересующих вас продуктов.
Keysfan предлагает безопасный и экономически выгодный способ приобретения ключей для активации популярного ПО. В этом магазине вы можете приобрести ключи для новейшего софта и проапгрейдить свой компьютер, установив самые новые программы для работы, учёбы, общения и развлечений. Поддерживается оплата различными способами, включая банковские карты и PayPal. В случае возникновения затруднений при покупке или использовании ключей, обращайтесь в поддержку Keysfan в чат на сайте или по электронной почте Support@Keysfan.com.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru