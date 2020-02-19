Компания Microsoft прекратила официальную поддержку Windows 7 в середине января. Эта операционная система теперь уязвима перед вирусами и хакерскими атаками, поэтому есть смысл отказаться от неё в пользу гораздо более свежей и защищённой Windows 10.
Вы можете купить ключ для активации Windows 10 Home или Windows 10 Pro напрямую у Microsoft, но в этом случае он обойдётся вам очень дорого — не менее 130 долларов. Магазин G2DEAL предлагает сэкономить и приобрести то же самое почти в десять раз дешевле. Он также продаёт набор ключи для активации Windows и Office в наборе, что ещё выгоднее, а по промокоду RU20 вы получите дополнительную скидку 20%.
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Windows 10 Pro (32/64 Bit) — $13.19 / €11.82
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Microsoft Office 2016 Professional Plus (для 1 ПК) — $33.27 / €30.38
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Windows 10 Home OEM (32/64 Bit) — $10.46 / €9.38
Microsoft Office 2019 Professional Plus (для 1 ПК) — $53.53 / €47.99
Windows 10 Pro + Office 2019 Professional в наборе — $63.96 / €57.34
Цены указаны с учётом 20-процентной скидки по промокоду RU20.
Во многих случаях гораздо выгоднее приобрести ключи для Windows 10 и Office в наборе, чем покупать их по-отдельности. Важно отметить, что это пожизненные ключи, то есть они не имеют срока действия и активируют продукты Microsoft навсегда. В сравнении с обычными ценами экономия может достигать 90%, а промокод RU20, как уже упоминалось, гарантирует получение дополнительной скидки.
Процесс покупки лицензионных ключей на сайте G2DEAL очень простой, тем более, что поддерживаются различные способы оплаты, в том числе с помощью банковских карт. Ключ для активации продукта приходит на электронную почту через несколько минут после оплаты, а при возникновении затруднений при активации вам на помощь придёт техническая поддержка сайта.
О магазине G2DEAL
G2DEAL — онлайн-платформа, продающая легальные ключи для активации лицензионного ПО, в том числе Microsoft Windows 10 Pro и Windows 10 Home, Microsoft Office 2019 и 2016 Software, игр для приставки Xbox One, игр для ПК (PUBG, Total War Saga и др.), антивирусных программ (включая McAfee и ESET) и многого другого. Этот сайт часто проводит распродажи и снижает цены на популярный софт и игры.
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