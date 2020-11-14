





С момента выпуска модельного ряда iPhone 12 у многих владельцев новинок возникли проблемы с приложением «Сообщения». Пользователи не видят SMS от друзей, а также пропускают текстовые сообщения в групповых чатах и уведомления о входящих.Пока неясно, связана ли эта проблема конкретно с модельным рядом iPhone 12 или она затрагивает более широкий ряд устройств под управлением операционных систем iOS 14.1 и 14.2, но большинство жалоб поступает от владельцев серии смартфонов этого года.Читатели сайта Macrummors, которые столкнулись с новой проблемой, рассказывают, что не получают SMS-сообщений, отправленных с Android-устройств. Также сообщается, что большинство пользователей не получает текстовые сообщения в групповых чатах, где присутствуют владельцы устройств на операционной системе от Google.Также есть отдельные жалобы на получение сообщений без уведомлений. Эта проблема возникла еще до выхода модельного ряда iPhone 12 и iOS 14. Некоторые пользователи сообщают, что им с этой ситуацией помог сброс настроек сети. Это можно сделать в «Настройки» > «Основные» > «Сброс» > «Сбросить настройки сети». Стоит отметить, что не всем это решение помогает.Скорее всего, это программная проблема, которую должны устранить операторы связи с помощью обновления прошивки, либо это должна решить Apple в следующих версиях операционной системы iOS. Ошибки возникают на iOS 14.1 и 14.2, сообщений об аналогичных трудностей от тестеров первой беты iOS 14.3 пока не поступало. А вы сталкивались с чем-то подобным? Напишите нам в комментариях.