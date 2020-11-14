Apple выпустила публичные бета-версии прошивок iOS 14.3 и iPadOS 14.3. Все участники тестирования могут загрузить обновление по воздуху при наличии сертификата.
Для установки по воздуху откройте системные настройки вашего iPhone или iPad и перейдите в раздел «Обновление ПО». Бета-версии iOS 14.3 добавляют поддержку функции функция ProRAW, которую Apple представила на анонсе модельного ряда iPhone 12.
Помимо этого, апдейты содержат много маленьких нововведений, среди которых новый поисковик, иконка, намекающая на будущий дизайн AirPods Studio, поддержка сторонних трекеров в приложении «Локатор» и многое другое. Подробно обо всём этом вы можете прочитать здесь.
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Для установки по воздуху откройте системные настройки вашего iPhone или iPad и перейдите в раздел «Обновление ПО». Бета-версии iOS 14.3 добавляют поддержку функции функция ProRAW, которую Apple представила на анонсе модельного ряда iPhone 12.
Помимо этого, апдейты содержат много маленьких нововведений, среди которых новый поисковик, иконка, намекающая на будущий дизайн AirPods Studio, поддержка сторонних трекеров в приложении «Локатор» и многое другое. Подробно обо всём этом вы можете прочитать здесь.
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