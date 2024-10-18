Пользователи iPhone 16 жалуются на проблемы с быстрым разрядом батарей

Фархад
iPhone

Некоторые владельцы свежих смартфонов Apple столкнулись с чрезмерным и необъяснимым разрядом батареи, о чём свидетельствуют сообщения на Reddit, сайте поддержки Apple и тематических форумах.

В частности пользователи iPhone 16 жалуются на значительную разрядку аккумулятора, даже когда девайс не используется. Например, за день батарея может разрядиться со 100% до 60%, хотя на прошлогодних моделях при таких же сценариях подобного не наблюдается.

Другие рассказывают, что с переходом на iPhone 16 Pro Max стали заряжать смартфоны по два раза в день, а батареи 15 Pro Max хватало до поздней ночи.

Интересно, что большая часть разряда батареи происходит в режиме ожидания, когда ‌iPhone‌ не используется. Это говорит о том, что проблема заключается в баге с фоновой активностью. Один из пользователей даже провёл эксперимент, который показал, что даже при отключении Always-On Display, ProMotion и активации ограничения кадров в специальных возможностях, смартфон продолжал разряжаться на 1% каждые 20 минут. За ночь смартфоны теряют по 15-20%.

Другой энтузиаст сравнил iPhone 16 Pro и iPhone 14 Pro: за 36 часов модель 2024 года разрядилась со 100% до 58%, а девайс 2022 года — до 85%.

Некоторые пользователи сообщили об улучшении ситуации после обновления до iOS 18.0.1 и бета-версий iOS 18.1, но не у всех такой фокус сработал. Судя по всему, разработчикам Apple стоит перебрать код iOS 18 и устранить проблемы с чрезмерной разрядкой смартфонов.

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Источник:
MacRumors
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