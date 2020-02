Компания Apple выпустила обновлённую версию утилиты Quick Look. После установки апдейта обладатели iPhone и iPad смогут приобретать товары в обычных магазинах с использованием технологий дополненной реальности.



Quick Look позволяет магазинам создавать информационные карточки, которые становятся видны покупателю, когда он наводит камеру мобильного устройства на тот или иной товар. Пользователь может оплатить заинтересовавший его продукт непосредственно в приложении — например, с помощью платёжной системы Apple Pay.



По информации TechCrunch, несколько американских торговых сетей уже пользуются этой технологией, в их числе магазины Home Depot, Wayfair и 1-800-Flowers.



Приложение Quick Look было выпущено в 2018 году одновременно с релизом ARKit 2, но до недавнего времени в нём можно было лишь просматривать объёмные AR-модели, а для покупки товаров было необходимо переходить на сайты магазинов или производителей. Теперь покупку можно осуществлять непосредственно в Quick Look, что, несомненно, намного более удобно.



В бета-версии Quick Look для iOS и iPadOS реализовано ещё одно интересное нововведение — поддержка объёмного звучания. Благодаря ей, издающие звук продукты (например, мягкие игрушки или синтезаторы) должны смотреться в дополненной реальности намного более реалистично.