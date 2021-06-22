Google

Пользователи жалуются на доступ к Google. На момент публикации на сайте Downdetector более 2000 жалоб. В основном с трудностями столкнулись владельцы Android из России и стран СНГ.

Google

Если верить комментариям на сайте Downdetector, проблема возникла в последнем обновлении поискового приложения Google, а также некоторые пользователи пожаловались на ошибки в GMS (Google Mobile Services).

Google

Некоторые владельцы Android-устройств в качестве временного решения очистить все данные и обновления приложения Google. Для этого нужно сделать следующее:
  • Откройте «Настройки».
  • Перейдите в раздел «Приложения», а затем выберите Google.
  • В настройках программы нажмите кнопку с тремя точками и выберите «Удалить обновления».
  • В зависимости от оболочки устройства описанные выше действия могут различаться.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Какими будут Android-смартфоны следующего года Какими будут Android-смартфоны следующего года

Как слушать музыку из Apple Music с пространственным аудио на любых наушниках Как слушать музыку из Apple Music с пространственным аудио на любых наушниках

Люди не покупают iPhone 12 mini. Почему? Люди не покупают iPhone 12 mini. Почему?