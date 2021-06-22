Пользователи жалуются на доступ к Google. На момент публикации на сайте Downdetector более 2000 жалоб. В основном с трудностями столкнулись владельцы Android из России и стран СНГ.
Если верить комментариям на сайте Downdetector, проблема возникла в последнем обновлении поискового приложения Google, а также некоторые пользователи пожаловались на ошибки в GMS (Google Mobile Services).
Некоторые владельцы Android-устройств в качестве временного решения очистить все данные и обновления приложения Google. Для этого нужно сделать следующее:
- Откройте «Настройки».
- Перейдите в раздел «Приложения», а затем выберите Google.
- В настройках программы нажмите кнопку с тремя точками и выберите «Удалить обновления».
- В зависимости от оболочки устройства описанные выше действия могут различаться.
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