iPhone 12 mini больше не нужен Apple.
Компания заранее сняла с производства свой самый компактный смартфон 2020 года, не дожидаясь выпуска следующего поколения. Спрос на него неудовлетворительный, логично будет сосредоточиться на других моделях серии.
Это не первый случай разговоров о низком спросе на модель. В мае на конференции с акционерами Apple Тим Кук косвенно признался: 12 mini продается хуже всех (iPhone 12 самый популярный, iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Pro на втором и третьем местах, а про эту модель он просто тактично не упомянул).
Apple поэкспериментировала, выпустив миниатюрный смартфон с тонкой рамкой и флагманской ценой в 2021 году. Опыт показал: такое устройство не нужно массовому пользователю. Ниже — три причины.
Еще раз: в 2021 году вам нужен большой экран
Смартфон — основное устройство для выхода в интернет. Люди выходят в сеть с него чаще, чем с десктопа. 35% аудитории рунета вообще не используют компьютер для интернета. А среди пользователей 18-29 лет таких 41%.
Даже если вы считаете, что не пользуетесь смартфоном, как мультимедийным устройством, это не так. Новости в дороге, короткие видео, длинные переписки в мессенджере — 10 лет назад, в эпоху iPhone 4, такой поток информации не проникал через мобильное устройство, а теперь это в порядке вещей. Мы стали получать больше данных с их экранов, логично, диагональ тоже увеличивается.
В будущем лояльность к большим экранам будет только возрастать и крепнуть. Чего стоит дополненная реальность, активно проникающая в устройства. Сама Apple на WWDC показала, как можно сделать карты удобнее, показав стрелками в видоискателе камеры, в каком направлении нужно идти.
Пользователь дорогого айфона не пойдет на компромисс
Два события отделяет один год: iPhone SE (2020) с экраном 4,7 дюйма стал самым популярным смартфоном в мире, iPhone 12 mini с дисплеем 5,4 дюйма снят с производства до выхода следующего поколения из-за низкого спроса.
Казалось бы, последний SE — идеальная почва для выпуска еще одного компактного смартфона, но уже с современным дизайном без рамок и кнопки «Домой», а также с последними технологиями, вроде OLED-экрана и Face ID. Но что-то пошло нет так: аппарат с древним корпусом 2014 года пришел к успеху, а современный компактный стильный девайс провалился.
Суть в том, что разница в цене между устройствами — почти в два раза. SE (2020) стоил от 40 000 рублей на старте продаж, 12 mini — от 70 000 рублей.
Это смартфоны из разных категорий с разной аудиторией, соответственно и запросы к ним разные. SE — средний класс. Его потенциальному пользователю хватит причастности к бренду Apple, а за 40 000 рублей это единственный вариант. 12 mini — флагман, и тут люди задают вопросы: насколько он удобен, чем лучше остальных моделей, какие у него недостатки?
Фактор наибольшей доступности тоже не помог. iPhone 12 стоил на старте продаж от 80 000 рублей. Казалось бы, 10 000 рублей — разница, но ее пользователи Apple готовы заплатить, потому что бренд так приучил аудиторию: хотите удобство — доплачивайте, не готовы — берите, что есть, и мучайтесь. Это не условная Xiaomi, где разница между средним классом и предфлагманом — 2000-3000 рублей, и за эту разницу можно взять смартфон лучше во всем.
iPhone — это покупка на три-четыре года, спасибо поддержке разработчиков iOS в течение трех-четырех лет после выхода модели. Переплатить, чтобы не мучиться следующие несколько лет, — разумный и логичный ход.
Проблема iPhone 12 mini не только в размерах. Разочаровал аккумулятор
Впрочем, компактный экран нашел свою аудиторию, хоть и немногочисленную. Бесспорный недостаток 12 mini другой — у него неприлично слабый аккумулятор. Заряда не хватает до конца дня, это неприемлемо в 2021 году.
Эксперты Tom’s Hardware испытали на автономность все модели iPhone 2020 года и 11 Pro Max 2019-го. 12 mini выдал худший результат среди своего модельного ряда: в сети 4G при яркости экрана 500 кд/м2 он продержался 8 часов 11 минут, в светлом режиме и около 10 часов 22 минуты в темном режиме. Немного лучше, чем у iPhone SE (2020), зато отставание от 12-шки колоссальное — «модель побольше» живет дольше на два часа.
И это после долгожданной работы над ошибками в 2019 году. iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max получили увеличенные аккумуляторы ценой утолщения корпуса. Джонни Айв был уверен, что тонкий продукт доставляет тактильное удовольствие. И тем не менее, люди устали жить у розетки, поэтому Apple пошла на компромисс.
iPhone SE (2020) дал надежду, что компактные смартфоны еще актуальны, а слабая батарея — допустимый компромисс. Нет, время поменялось. Люди ценят большой удобный экран и надежный аккумулятор, если готовы платить за дорогой продукт. iPhone 12 mini не подошел под эти запросы.
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Вспомните первый SE и SE2020 одни из самых популярных смартфонов, вопрос в том, что Apple хочет заработать на них, а им бы надо снизить цену, за счёт прибыли с контента и более дорогих моделей, и занять нишу среднего класса, перекрыв тем самым кислород другим брендам, вот тогда они и продаваться начнут.
А так Mini очень даже приятно в руке сидит, если бы только не одно НО…
Берешь похожего по толщине «китайца», а в нем 4000-5000 ампер. И вот думаешь, ну как же так то, Apple ?! 😞😞😞
Чушь собачья, 12 mini столько не проработает, разве что на Wi-Fi.