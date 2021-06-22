Флагманские смартфоны 2022 года выпуска продолжат выходить с О-образным вырезом под фронтальную камеру. Об этом сообщает инсайдер Digital Chat Station в чате сервиса микроблогов Weibo.

Это будет основным дизайнерским решением для рынка в следующем году. В 2021 году оно используется, например, в модельном ряде Samsung Galaxy S21.

Тем не менее, у него появится долгожданная альтернатива — фронтальная камера с расположением под экраном. Digital Chat Station говорит, что первый смартфон с таким решением презентуют в третьем квартале 2021 года.

В 2017 году Apple задала тренд на вырез под фронтальную камеру, выпустив iPhone X с «челкой». В 2018 году бренды Android-смартфонов скопировали решение, а потом начали предлагать альтернативы «капля», О-образный вырез или выдвижную фронтальную камеру.

Новые модели iPhone в 2021 году получат обновленную, более миниатюрную «челку». Об этом сообщил уже ряд инсайдеров. Форма не изменится, вырез просто будет меньше.





