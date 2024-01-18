Пользователи Telegram Premium стали еще более привилегированными без доплат

В Telegram появилась новая возможность для пользователей подписки Premium. На это обратили внимание в TG Info.
Согласно источнику, речь идет об отслеживании времени последней активности других пользователей Telegram. До сих пор эта фича работала следующим образом: если у вас включено отображение времени вашего последнего визита в мессенджер, то вы сможете видеть тот же самый параметр и у других людей. Отключив его, вы будете наблюдать расплывчатое оповещение «Был(а) недавно» или «Был(а) давно».
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Теперь же подписчики Premium получили возможность видеть время активности других пользователей, при этом скрывая своё. Опция доступна для всех обладателей Premium и не требует дополнительных доплат. Но есть исключение: если пользователь запретил видеть время своего последнего визита либо всем сразу, либо именно вашему аккаунту, то подписка не позволит обойти эту настройку.