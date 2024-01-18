Пользователи Telegram Premium стали еще более привилегированными без доплат

Олег

Telegram


В Telegram появилась новая возможность для пользователей подписки Premium. На это обратили внимание в TG Info.

Согласно источнику, речь идет об отслеживании времени последней активности других пользователей Telegram. До сих пор эта фича работала следующим образом: если у вас включено отображение времени вашего последнего визита в мессенджер, то вы сможете видеть тот же самый параметр и у других людей. Отключив его, вы будете наблюдать расплывчатое оповещение «Был(а) недавно» или «Был(а) давно».

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Теперь же подписчики Premium получили возможность видеть время активности других пользователей, при этом скрывая своё. Опция доступна для всех обладателей Premium и не требует дополнительных доплат. Но есть исключение: если пользователь запретил видеть время своего последнего визита либо всем сразу, либо именно вашему аккаунту, то подписка не позволит обойти эту настройку. 

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Источник:
TG Info
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Комментарии

Hello!
+651
Hello!
Если я без Премиум, запретил всем, пользователь с Премиум, увидит или нет?
2 часа назад в 11:48
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+102
unfailingsky Hello!
Присоединяюсь к вопросу.
час назад в 11:58
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+102
unfailingsky Олег Воронин
Да, как пользователь премиума подтверждаю, Олег всё изложил верно. Я по-прежнему не вижу время посещения тех, у кого в настройках стоит «видит время моего последнего посещения — никто».
час назад в 12:22
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ierom
+54
ierom
как я жил без этого раньше, ума не приложу?!)))
час назад в 12:20
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