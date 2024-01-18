Пользователи Telegram Premium стали еще более привилегированными без доплат



В Telegram появилась новая возможность для пользователей подписки Premium. На это обратили внимание в TG Info.



Согласно источнику, речь идет об отслеживании времени последней активности других пользователей Telegram. До сих пор эта фича работала следующим образом: если у вас включено отображение времени вашего последнего визита в мессенджер, то вы сможете видеть тот же самый параметр и у других людей. Отключив его, вы будете наблюдать расплывчатое оповещение «Был(а) недавно» или «Был(а) давно».







Теперь же подписчики Premium получили возможность видеть время активности других пользователей, при этом скрывая своё. Опция доступна для всех обладателей Premium и не требует дополнительных доплат. Но есть исключение: если пользователь запретил видеть время своего последнего визита либо всем сразу, либо именно вашему аккаунту, то подписка не позволит обойти эту настройку.