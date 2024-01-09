В Telegram появился игровой кликер с раздачей TON



Команда Notcoin Community запустила раздачу криптовалюты в игровом формате. Первый конкурс состоялся в конце декабря 2023 года.



Суть проекта в следующем. Модераторы дают всем желающим определенное задание и озвучивают общий «банк» разыгрываемых токенов криптовалюты TON. После выполнения заданий самые активные получают по кусочку от общего банка.











Первое тестовое задание 20 декабря состояло в том, чтобы написать в своих соцсетях пост о Notcoin вместе со ссылкой-приглашением в проект. Далее ссылку на пост нужно выложить в общем чате-обсуждении. Авторы самых популярных постов получили суммарно 36 TON.



В группе есть чаты на разных языках, в том числе на русском. Участвовать может любой желающий. Все подробности можно узнать Первое тестовое задание 20 декабря состояло в том, чтобы написать в своих соцсетях пост о Notcoin вместе со ссылкой-приглашением в проект. Далее ссылку на пост нужно выложить в общем чате-обсуждении. Авторы самых популярных постов получили суммарно 36 TON.В группе есть чаты на разных языках, в том числе на русском. Участвовать может любой желающий. Все подробности можно узнать в официальном сообществе Notcoin в Telegram.