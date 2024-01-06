У Telegram пропали все штрафы от ФССП. Мессенджер в недоумении



Из базы данных российских судебных приставов пропала компания Telegram LLC. Об этом пишет Reuters.



Ранее российский суд наложил штрафы на несколько зарубежных компаний, в том числе Google, YouTube, TikTok и Telegram из-за публикации незаконного контента и отказа хранить данные россиян внутри страны. Сейчас мессенджер уже



Из базы данных российских судебных приставов пропала компания Telegram LLC. Об этом пишет Reuters.Ранее российский суд наложил штрафы на несколько зарубежных компаний, в том числе Google, YouTube, TikTok и Telegram из-за публикации незаконного контента и отказа хранить данные россиян внутри страны. Сейчас мессенджер уже не числится в должниках : всё выглядит так, будто взыскания были погашены — либо добровольно, либо путем обращения собственности Telegram в пользу государства.



Однако представители Telegram заявили Reuters, что они не знают, почему Россия аннулировала штрафы мессенджера. По словам компании, «у Telegram нет активов, офисов, сотрудников или оборудования в России», а значит и конфисковать было нечего.



Стоит отметить, что исполнительные производства были закрыты в отношении всех перечисленных выше компаний. Источник полагает: они могли быть отменены из-за того, что приставы просто не нашли никаких активов для конфискации, а также рычагов воздействия, чтобы добиться от корпораций оплаты взысканий.

