У Telegram пропали все штрафы от ФССП. Мессенджер в недоумении

Олег

Дуров


Из базы данных российских судебных приставов пропала компания Telegram LLC. Об этом пишет Reuters.

Ранее российский суд наложил штрафы на несколько зарубежных компаний, в том числе Google, YouTube, TikTok и Telegram из-за публикации незаконного контента и отказа хранить данные россиян внутри страны. Сейчас мессенджер уже не числится в должниках: всё выглядит так, будто взыскания были погашены — либо добровольно, либо путем обращения собственности Telegram в пользу государства.

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Однако представители Telegram заявили Reuters, что они не знают, почему Россия аннулировала штрафы мессенджера. По словам компании, «у Telegram нет активов, офисов, сотрудников или оборудования в России», а значит и конфисковать было нечего.

Стоит отметить, что исполнительные производства были закрыты в отношении всех перечисленных выше компаний. Источник полагает: они могли быть отменены из-за того, что приставы просто не нашли никаких активов для конфискации, а также рычагов воздействия, чтобы добиться от корпораций оплаты взысканий. 

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Источник:
Reuters
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Комментарии

+124
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Ооо у майора Дурова списали долги )) всего то за сливы неугодных режиму людей )) в каком то роде это даже можно назвать работорговлей , но собственно ничего нового ))
Вчера в 16:15
#
Lord
+575
Lord
Паша просто по решал вопросы.
Вчера в 16:23
#
Hello!
+639
Hello! Lord
Ну конечно по…, что же ещё
Вчера в 18:44
#
+1093
Grealex
Мы об этом не узнаем…
2 часа назад в 22:13
#
Tigrolik
+621
Tigrolik
Цирк)
2 часа назад в 22:51
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