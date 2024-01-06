У Telegram пропали все штрафы от ФССП. Мессенджер в недоумении

Из базы данных российских судебных приставов пропала компания Telegram LLC. Об этом пишет Reuters.
Ранее российский суд наложил штрафы на несколько зарубежных компаний, в том числе Google, YouTube, TikTok и Telegram из-за публикации незаконного контента и отказа хранить данные россиян внутри страны. Сейчас мессенджер уже не числится в должниках: всё выглядит так, будто взыскания были погашены — либо добровольно, либо путем обращения собственности Telegram в пользу государства.
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Однако представители Telegram заявили Reuters, что они не знают, почему Россия аннулировала штрафы мессенджера. По словам компании, «у Telegram нет активов, офисов, сотрудников или оборудования в России», а значит и конфисковать было нечего.
Стоит отметить, что исполнительные производства были закрыты в отношении всех перечисленных выше компаний. Источник полагает: они могли быть отменены из-за того, что приставы просто не нашли никаких активов для конфискации, а также рычагов воздействия, чтобы добиться от корпораций оплаты взысканий.