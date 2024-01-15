В Telegram появится два новых запрета для тех, у кого нет подписки Premium

Олег

Telegram


Команда Telegram готовит порцию новых фич для Premium-подписчиков. Об этом пишет TG Info.

Согласно источнику, нововведения были обнаружены в исходном коде Telegram для iOS. Все они так или иначе касаются обладателей подписки Premium и позволят им еще больше отгородиться от тех, кто пользуется мессенджером бесплатно.

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Главное грядущее нововведение Telegram — полный запрет на личные сообщения от тех, у кого не подключен Premium. В настройках конфиденциальности мессенджера появится новая строка «Кто может мне написать», внутри которой пользователь сможет выбрать варианты «Все» или «Контакты и Premium». Включить эту опцию смогут лишь обладатели подписки, и с этого момента юзеры без Premium не смогут им написать, пока не попадут в список контактов.

В числе других нововведений — отображение времени посещения собеседником мессенджера и времени прочтения им ваших сообщений. Premium-пользователи смогут запретить другим видеть время, когда они прочитали сообщение, при этом «бесплатные» аккаунты будут «палиться» и не смогут это отключить. А еще премиум-пользователи смогут просматривать время, когда собеседник был в сети, даже если сами скрывают этот параметр. 

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Источник:
TG Info
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Комментарии

tellurian
+2759
tellurian
Премиум сам себя не продаст. А деньги на содержание проекта Дурову очень нужны.
час назад в 21:03
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ierom
+49
ierom
аппетит приходит и растет))) делайте уж полностью всё за деньги...))) половина пользователей отвалится и дело с концом
час назад в 21:39
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