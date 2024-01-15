В Telegram появится два новых запрета для тех, у кого нет подписки Premium



Команда Telegram готовит порцию новых фич для Premium-подписчиков. Об этом пишет TG Info.



Согласно источнику, нововведения были обнаружены в исходном коде Telegram для iOS. Все они так или иначе касаются обладателей подписки Premium и позволят им еще больше отгородиться от тех, кто пользуется мессенджером бесплатно.







Главное грядущее нововведение Telegram — полный запрет на личные сообщения от тех, у кого не подключен Premium. В настройках конфиденциальности мессенджера появится новая строка «Кто может мне написать», внутри которой пользователь сможет выбрать варианты «Все» или «Контакты и Premium». Включить эту опцию смогут лишь обладатели подписки, и с этого момента юзеры без Premium не смогут им написать, пока не попадут в список контактов.



В числе других нововведений — отображение времени посещения собеседником мессенджера и времени прочтения им ваших сообщений. Premium-пользователи смогут запретить другим видеть время, когда они прочитали сообщение, при этом «бесплатные» аккаунты будут «палиться» и не смогут это отключить. А еще премиум-пользователи смогут просматривать время, когда собеседник был в сети, даже если сами скрывают этот параметр.