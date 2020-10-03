Пользователям консолей Xbox Series смогут удалить ненужные компоненты видеоигры, например, можно будет оставить только сюжетную кампанию или многопользовательский режим. Для работы этой функции потребуется поддержка со стороны разработчиков. Об этом рассказал руководитель направления Xbox по программному обеспечению Джейсон Рональд в октябрьском выпуске Xbox Podcast.
По словам Рональда, возможность частичного удаления игр будет доступна на Xbox Series X и Series S. Таким образом игроки смогут освобождать необходимое пространство на накопителях консолей. Напомним, объем SSD на Series X составит 1 ТБ, из которых для установки игр будет доступно около 803 ГБ, а на Series — 512 ГБ.
Аналогичную возможность получат и владельцы PlayStation 5. Ранее об этом рассказал ведущий архитектор консоли Марк Церни.
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