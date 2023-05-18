Пользоваться чат-ботом Bing стало еще проще — Microsoft отменила неудобное ограничение

Олег

Bing

Фото: How-to Geek

Компания Microsoft открыла полный доступ к своему чат-боту Bing для всех желающих. Об этом пишет How-to Geek.

Согласно источнику, с сегодняшнего дня для использования чат-бота Bing — аналога ChatGPT от Microsoft — вам больше не требуется создавать аккаунт и авторизовываться в нём. Это гораздо удобнее и конфиденциальнее, ведь история запросов к нейросети не будет сохраняться в учетной записи. Напомним, что самый удобный способ использования Bing — общаться с ним в браузере Edge.

Ранее мы рассказали, что OpenAI запустила официальное приложение ChatGPT для iOS. 

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Источник:
How-to Geek
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Комментарии

s_medik
+3325
s_medik
Новость хорошая, только это не аналог, в Bing и есть Chat GPT.
Вчера в 23:40
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