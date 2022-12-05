Попрощайтесь с «Авиарежимом»: Еврокомиссия разрешит пользоваться мобильным интернетом во время полётов

Европейская комиссия постановила, что авиакомпании могут предоставлять доступ к 5G на борту самолётов наряду с более медленными сетями передачи данных.Иными словами, скоро пассажирам не нужно будет переводить свои девайсы в авиарежим — звонить и пользоваться любыми стриминговыми сервисами можно будет и на борту самолёта.Европейские операторы должны предоставить отдельные частотные полосы 5G для самолётов до 30 июня 2023 года.Комиссия ЕС зарезервировала определённые полосы частот для самолётов с 2008 года, что позволяет некоторым операторам предлагать доступ в интернет в небе. К сожалению, эти сети были очень медленными, поскольку полагалась на оборудование для спутниковой связи. Новая система предложит скорость более 100 Мбит/с.Глава Комитета по безопасности полётов Великобритании Дэй Уиттингем отметил, что авиарежим был исторически важен из-за недостатка знаний о том, как мобильные устройства влияют на самолёты. С годами выяснилось, что риск помех очень мал.