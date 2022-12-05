Технологии Интернет

Попрощайтесь с «Авиарежимом»: Еврокомиссия разрешит пользоваться мобильным интернетом во время полётов

Фархад

Airplane iPhone X

Европейская комиссия постановила, что авиакомпании могут предоставлять доступ к 5G на борту самолётов наряду с более медленными сетями передачи данных.

Иными словами, скоро пассажирам не нужно будет переводить свои девайсы в авиарежим — звонить и пользоваться любыми стриминговыми сервисами можно будет и на борту самолёта.

Европейские операторы должны предоставить отдельные частотные полосы 5G для самолётов до 30 июня 2023 года.

Комиссия ЕС зарезервировала определённые полосы частот для самолётов с 2008 года, что позволяет некоторым операторам предлагать доступ в интернет в небе. К сожалению, эти сети были очень медленными, поскольку полагалась на оборудование для спутниковой связи. Новая система предложит скорость более 100 Мбит/с.

Глава Комитета по безопасности полётов Великобритании Дэй Уиттингем отметил, что авиарежим был исторически важен из-за недостатка знаний о том, как мобильные устройства влияют на самолёты. С годами выяснилось, что риск помех очень мал.

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Источник:
BBC
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Комментарии

+785
hate_u
«С годами выяснилось, что риск помех очень мал.»
То есть, если риск есть, но он мал, то тьфу на него ?
Сегодня в 13:32
#
EDD
+142
EDD hate_u
Да нет там никакого риска, давно уже выяснили это.
2 часа назад в 14:21
#
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