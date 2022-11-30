Corning изобрела новое стекло для смартфонов — ему не страшен даже бетон

Компания Corning представила второе поколение ударопрочных стёкол Gorilla Glass Victus, предназначенных для дисплеев различных гаджетов.Производитель заверяет, что новый состав стекла лучше выдерживает падения на шероховатые поверхности, такие как бетон. При этом оно предлагает такую ​​же устойчивость к царапинам, как и оригинальное стекло Victus.В своём пресс-релизе Corning также отметила, что за последние четыре года смартфоны стали на 15% тяжелее и на 10% больше, а это увеличивает нагрузку на дисплей. В ходе лабораторных испытаний стекло Gorilla Glass Victus 2 выдержало падение с высоты одного метра на поверхность, имитирующую бетон, в то время, как конкурирующие решения трескались при ударе с высоты полметра. С асфальтом дела обстоят намного лучше — Victus 2 выдерживает падения с высоты до двух метров на такую поверхность.Скорее всего, первые смартфоны со стеклом Gorilla Glass Victus 2 будут представлены в начале 2023 года.