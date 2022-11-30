Corning Технологии

Corning изобрела новое стекло для смартфонов — ему не страшен даже бетон

Фархад

Gorilla Glass Victus 2

Компания Corning представила второе поколение ударопрочных стёкол Gorilla Glass Victus, предназначенных для дисплеев различных гаджетов.

Производитель заверяет, что новый состав стекла лучше выдерживает падения на шероховатые поверхности, такие как бетон. При этом оно предлагает такую ​​же устойчивость к царапинам, как и оригинальное стекло Victus.

Gorilla Glass Victus 2 2

В своём пресс-релизе Corning также отметила, что за последние четыре года смартфоны стали на 15% тяжелее и на 10% больше, а это увеличивает нагрузку на дисплей. В ходе лабораторных испытаний стекло Gorilla Glass Victus 2 выдержало падение с высоты одного метра на поверхность, имитирующую бетон, в то время, как конкурирующие решения трескались при ударе с высоты полметра. С асфальтом дела обстоят намного лучше — Victus 2 выдерживает падения с высоты до двух метров на такую поверхность.

Скорее всего, первые смартфоны со стеклом Gorilla Glass Victus 2 будут представлены в начале 2023 года.

4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Engadget
Cсылки по теме:
Глава Минцифры: Россия стала полностью независима от иностранных IT-компаний
Инженеры создали мозговой имплантат для управления iPhone и iPad силой мысли
Управляйте смартфоном на расстоянии при помощи этого браслета

Рекомендации

Рекомендации

Центробанк прямо сказал, что будет с долларами в России
Найдены два опаснейших приложения из Google Play. Удалите их немедленно
iPhone 14 лишились SIM-карты, но не полностью. Будьте внимательны при покупке
AliExpress задрал цены. Такого высокого курса доллара там давно не было

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Вася Вотафаков
+5393
Вася Вотафаков
Любители поцарапать телефоны 📞 будут в восторге 🤣
Сегодня в 18:56
#
+4096
Gabriel
Насчёт нестрашен бетон это мы верим)
Как насчёт ключей от квартиры или машины и мелочи в кармане?
Сегодня в 18:57
#
tellurian
+4769
tellurian Gabriel
Не понимаю кто так носит :(
Сколько лет были телефоны и смартфоны, никогда вместе не носил.
Для телефона покупал кожаный чехол и носил в кармане.
Почти все устройства были в хорошем состоянии.
Сегодня в 19:50
#
+4096
Gabriel tellurian
Дело не в том что в каком состоянии.
Разговор о реальной жизни в которой не всегда возможно усмотреть что там у тебя в карманах.
У меня в принципе хватает вещей и людей о которых я думаю в процессе чего либо,
Мне ещё не хватало думать о том как там мой телефончик поживает, не поцарапался ли он, не придавило его ключами и не присыпало ли его несчастного мелочью.
2 часа назад в 20:34
#
tellurian
+4769
tellurian Gabriel
В реальной жизни не бывает такого, что бы телефон положить в карман, где ключи или мелочь.
Ключи отдельно, мелочь отдельно, телефон отдельно. Один раз продумал и нет никаких проблем.
час назад в 21:30
#