Популярнейшие смартфоны Xiaomi начали обновляться на HyperOS



Компания Xiaomi начала распространять обновление HyperOS для бюджетных смартфонов последних нескольких лет. Эта ОС заменяет MIUI — фирменную оболочку бренда, которая сделала его известным.





Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 13

Redmi 13C

POCO C65

POCO X4 Pro 5G.

Согласно источнику, обновление начало распространяться для следующих моделей:Некоторые из них должны были поступить в продажу с предустановленной HyperOS, однако по неизвестным причинам получили MIUI 14 и теперь обновляются на «глобалку» новой ОС. Из всех перечисленных моделей дольше всех ждать апдейта придется владельцам POCO X4 Pro 5G.