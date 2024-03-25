Популярнейшие смартфоны Xiaomi начали обновляться на HyperOS

Олег

HyperOS


Компания Xiaomi начала распространять обновление HyperOS для бюджетных смартфонов последних нескольких лет. Эта ОС заменяет MIUI — фирменную оболочку бренда, которая сделала его известным.

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Согласно источнику, обновление начало распространяться для следующих моделей:

  • Redmi Note 11 Pro 5G
  • Redmi Note 13
  • Redmi 13C
  • POCO C65
  • POCO X4 Pro 5G.

Некоторые из них должны были поступить в продажу с предустановленной HyperOS, однако по неизвестным причинам получили MIUI 14 и теперь обновляются на «глобалку» новой ОС. Из всех перечисленных моделей дольше всех ждать апдейта придется владельцам POCO X4 Pro 5G. 

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Источник:
Gizmochina
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