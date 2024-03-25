Популярнейшие смартфоны Xiaomi начали обновляться на HyperOS

Компания Xiaomi начала распространять обновление HyperOS для бюджетных смартфонов последних нескольких лет. Эта ОС заменяет MIUI — фирменную оболочку бренда, которая сделала его известным.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
Согласно источнику, обновление начало распространяться для следующих моделей:
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Redmi Note 13
- Redmi 13C
- POCO C65
- POCO X4 Pro 5G.
Некоторые из них должны были поступить в продажу с предустановленной HyperOS, однако по неизвестным причинам получили MIUI 14 и теперь обновляются на «глобалку» новой ОС. Из всех перечисленных моделей дольше всех ждать апдейта придется владельцам POCO X4 Pro 5G.