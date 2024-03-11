Из смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO пропала читерская опция для YouTube. Вот как её вернуть

Фото: Unsplash
Компания Xiaomi удалила возможность смотреть YouTube фоном без подписки из своей прошивки HyperOS. Об этом пишет Gizmochina.
Согласно источнику, до сих пор на смартфонах Xiaomi, Redmi и POCO с MIUI 12 и новее работала «читерская» возможность: пользователи могли слушать ролики с YouTube с выключенным экраном. Такая опция предоставляется только с подключенной подпиской Premium, но владельцы смартфонов Xiaomi пользовались ею бесплатно.
Компания Xiaomi удалила возможность смотреть YouTube фоном без подписки из своей прошивки HyperOS. Об этом пишет Gizmochina.
Согласно источнику, до сих пор на смартфонах Xiaomi, Redmi и POCO с MIUI 12 и новее работала «читерская» возможность: пользователи могли слушать ролики с YouTube с выключенным экраном. Такая опция предоставляется только с подключенной подпиской Premium, но владельцы смартфонов Xiaomi пользовались ею бесплатно.
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Однако её больше нет. Компания приняла решение удалить эту возможность из MIUI 15 и HyperOS, так что у пользователей теперь только три варианта: либо оставить смартфон на старой версии ПО, либо подключать YouTube Premium, либо не пользоваться фоновым воспроизведением.
К счастью, существуют способы обойтись без этой фичи. Ранее мы рассказывали, как можно слушать YouTube-ролики фоном на любом смартфоне абсолютно бесплатно.