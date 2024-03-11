Из смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO пропала читерская опция для YouTube. Вот как её вернуть

Олег

YouTube

Фото: Unsplash

Компания Xiaomi удалила возможность смотреть YouTube фоном без подписки из своей прошивки HyperOS. Об этом пишет Gizmochina.

Согласно источнику, до сих пор на смартфонах Xiaomi, Redmi и POCO с MIUI 12 и новее работала «читерская» возможность: пользователи могли слушать ролики с YouTube с выключенным экраном. Такая опция предоставляется только с подключенной подпиской Premium, но владельцы смартфонов Xiaomi пользовались ею бесплатно.

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Однако её больше нет. Компания приняла решение удалить эту возможность из MIUI 15 и HyperOS, так что у пользователей теперь только три варианта: либо оставить смартфон на старой версии ПО, либо подключать YouTube Premium, либо не пользоваться фоновым воспроизведением.

К счастью, существуют способы обойтись без этой фичи. Ранее мы рассказывали, как можно слушать YouTube-ролики фоном на любом смартфоне абсолютно бесплатно. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

tellurian
+1544
tellurian
И как же её вернуть? Указанные в статье способы это не возврат функции.
58 минут назад
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