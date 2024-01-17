Популярнейший девайс Samsung Galaxy неожиданно получил OneUI 6 и Android 14

Олег

Фото: Samsung

Фото: Samsung

Компания Samsung вспомнила про свой бюджетный планшет и выпустила для него обновление ПО. Об этом пишет Gizmochina.

Согласно источнику, речь идет о планшете Samsung Galaxy Tab A7 lite. Он вышел в 2021 году и из коробки работал на Android 11 и OneUI 3. Теперь же устройство начало обновляться на OneUI 6 и Android 14 — пока только в Южной Корее, но в ближайшее время апдейт распространится в другие регионы.

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Обновление ПО для Galaxy Tab A7 lite имеет номер сборки T225NKOU6DWL9 и весит порядка 1,5 Гб. Сейчас планшет продается в России примерно за 12 тысяч рублей — из-за низкой цены его часто берут для ребенка или в качестве домашней «YouTube-станции». Нечасто бренды обновляют настолько недорогие устройства на новую версию Android в течение трех лет. 

Galaxy Tab A7 lite работает на чипсете MediaTek Helio P22T, оснащен TFT-дисплеем 8,7 дюйма разрешением 1340х800 и имеет на борту от 2 до 4 Гб оперативной памяти. 


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Источник:
Gizmochina
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