Популярнейший девайс Samsung Galaxy неожиданно получил OneUI 6 и Android 14

Фото: Samsung



Компания Samsung вспомнила про свой бюджетный планшет и выпустила для него обновление ПО. Об этом пишет Gizmochina.



Согласно источнику, речь идет о планшете Samsung Galaxy Tab A7 lite. Он вышел в 2021 году и из коробки работал на Android 11 и OneUI 3. Теперь же устройство начало обновляться на OneUI 6 и Android 14 — пока только в Южной Корее, но в ближайшее время апдейт распространится в другие регионы.







Обновление ПО для Galaxy Tab A7 lite имеет номер сборки T225NKOU6DWL9 и весит порядка 1,5 Гб. Сейчас планшет Обновление ПО для Galaxy Tab A7 lite имеет номер сборки T225NKOU6DWL9 и весит порядка 1,5 Гб. Сейчас планшет продается в России примерно за 12 тысяч рублей — из-за низкой цены его часто берут для ребенка или в качестве домашней «YouTube-станции». Нечасто бренды обновляют настолько недорогие устройства на новую версию Android в течение трех лет.

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Galaxy Tab A7 lite работает на чипсете MediaTek Helio P22T, оснащен TFT-дисплеем 8,7 дюйма разрешением 1340х800 и имеет на борту от 2 до 4 Гб оперативной памяти.