Пользователи Reddit в соответствующей ветке массово жалуются на проблемы с производительностью, критические баги и почти на полное отсутствие поддержки игры новым контентом. Например, некоторые ошибки приводят к тормозам во время прицеливания, в то время, как из-за других игра может и вовсе вылететь.
Также большинство игроков недовольны механикой передвижения и ощущениями от игрового процесса в целом. Некоторые популярные стримеры жалуются на недавний патч и грозятся покинуть игру. Игроки уходят из PUBG в Apex Legends и обещают бросить игру, как только выйдет «Королевская битва» для Call of Duty: Modern Warfare.
Сообщество требует от разработчиков вернуться к предыдущему сезону и наладить обратную связь, а также наконец-то довести до конца данные ранее обещания. Например, улучшить качество звука, который, по словам игроков, стал только хуже. Среднее количество онлайн-аудитории PUBG упало до 250 тысяч человек. Напомним, в апреле 2018 года этот показатель удерживался на отметке в один миллион игроков, а во время пиковой нагрузки было зафиксировано более 2,5 миллиона человек.
Также большинство игроков недовольны механикой передвижения и ощущениями от игрового процесса в целом. Некоторые популярные стримеры жалуются на недавний патч и грозятся покинуть игру. Игроки уходят из PUBG в Apex Legends и обещают бросить игру, как только выйдет «Королевская битва» для Call of Duty: Modern Warfare.
Сообщество требует от разработчиков вернуться к предыдущему сезону и наладить обратную связь, а также наконец-то довести до конца данные ранее обещания. Например, улучшить качество звука, который, по словам игроков, стал только хуже. Среднее количество онлайн-аудитории PUBG упало до 250 тысяч человек. Напомним, в апреле 2018 года этот показатель удерживался на отметке в один миллион игроков, а во время пиковой нагрузки было зафиксировано более 2,5 миллиона человек.
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Но у PUBG ещё более-менее присутствует реальная физика.